बहन ने की थी ताऊ के बेटे से शादी, नाराज थे मामा, 11 माह के भांजे को मौत के घाट उतारा

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक विवाद ने इतना भयावह रूप ले लिया कि दो मामाओं ने मिलकर अपने 11 महीने के मासूम भांजे की हत्या कर दी और अपनी बहन पर भी जानलेवा हमला किया। यह घटना मुजफ्फरनगर के प्रेमपुरी मोहल्ले में सोमवार देर रात हुई। घायल महिला का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।
जानकारी के अनुसार, बागपत के बड़ौत निवासी पार्वती अपनी 30 वर्षीय विवाहित बेटी छोटी और 11 महीने के नाती अभिषेक के साथ प्रेमपुरी में किराए के मकान में रहती हैं। छोटी का पति चोरी के मामले में जेल में बंद है। सोमवार रात पार्वती के दो बेटे, आकाश और अरविंद, अपनी मां से मिलने आए। रात में किसी बात को लेकर उनका अपनी बहन छोटी से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने छोटी के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि उन्होंने बेल्ट से छोटी का गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। इस दौरान छोटी की गोद में मौजूद 11 महीने का बेटा अभिषेक उछलकर दूर जा गिरा और चिल्लाने लगा। गुस्से में आकर दोनों भाइयों ने बच्चे का मुंह दबा दिया, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो गई।
चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी और मकान की ऊपरी मंजिल पर रहने वाले अन्य किराएदार नीचे आए, लेकिन तब तक दोनों आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। सूचना मिलने पर शहर कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल छोटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। छोटी की हालत गंभीर होने के कारण उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक (एसपी सिटी) सत्यनारायण प्रजापत ने घटनास्थल का दौरा किया और पड़ोसियों व आसपास के लोगों से पूछताछ की।
जांच में पता चला कि दोनों आरोपी भाई अपनी बहन छोटी से लंबे समय से नाराज थे। छोटी ने तीन साल पहले अपने रिश्ते के ताऊ के बेटे विजय से शादी की थी, जिसे परिवार ने स्वीकार नहीं किया था। इस शादी के बाद से ही छोटी और उसके भाइयों आकाश व अरविंद के बीच तनाव बना हुआ था। दोनों भाई, जो नाबालिग बताए जा रहे हैं, पिछले पांच दिनों से लगातार अपनी मां से मिलने प्रेमपुरी आ रहे थे। पुलिस के अनुसार, रात करीब 2 बजे दोनों ने अपनी बहन के साथ मारपीट की और बच्चे की हत्या की। घटना की जानकारी सुबह पुलिस को दी गई।