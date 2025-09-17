बहन ने की थी ताऊ के बेटे से शादी, नाराज थे मामा, 11 माह के भांजे को मौत के घाट उतारा

जानकारी के अनुसार, बागपत के बड़ौत निवासी पार्वती अपनी 30 वर्षीय विवाहित बेटी छोटी और 11 महीने के नाती अभिषेक के साथ प्रेमपुरी में किराए के मकान में रहती हैं। छोटी का पति चोरी के मामले में जेल में बंद है। सोमवार रात पार्वती के दो बेटे, आकाश और अरविंद, अपनी मां से मिलने आए। रात में किसी बात को लेकर उनका अपनी बहन छोटी से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने छोटी के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि उन्होंने बेल्ट से छोटी का गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। इस दौरान छोटी की गोद में मौजूद 11 महीने का बेटा अभिषेक उछलकर दूर जा गिरा और चिल्लाने लगा। गुस्से में आकर दोनों भाइयों ने बच्चे का मुंह दबा दिया, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो गई।