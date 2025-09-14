Patrika LogoSwitch to English

बरेली

दहेज न मिलने पर पत्नी को दिया तलाक, बहनोई और मामा पर छेड़छाड़ का आरोप, पति समेत 5 पर एफआईआर

दहेज की मांग पूरी न होने पर बारादरी क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहिता को उसके पति ने तीन तलाक दे दिया। आरोप है कि शादी के कुछ ही दिन बाद से ही पति और ससुराल वाले उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगे और मायके से रुपये लाने के लिए दबाव बना रहे थे। पीड़िता ने पति के रिश्तेदारों पर भी अश्लील हरकत करने और धमकाने के आरोप लगाए हैं।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 14, 2025

बरेली। दहेज की मांग पूरी न होने पर बारादरी क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहिता को उसके पति ने तीन तलाक दे दिया। आरोप है कि शादी के कुछ ही दिन बाद से ही पति और ससुराल वाले उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगे और मायके से रुपये लाने के लिए दबाव बना रहे थे। पीड़िता ने पति के रिश्तेदारों पर भी अश्लील हरकत करने और धमकाने के आरोप लगाए हैं।

पीड़िता ने बारादरी पुलिस को दी तहरीर में बताया कि डेढ़ साल पहले कांकरटोला निवासी मोहसिन से उसकी शादी हुई थी। आरोप है कि शादी के एक महीने बाद से ही पति मोहसिन, सास कमर जहां और ननद तरन्नुम उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे। कई बार मजबूरी में मायके से रुपये भी लाकर दिए, लेकिन ससुराल वालों का व्यवहार नहीं बदला।

पीड़िता ने बताया कि जब पति घर पर नहीं होता था तो मोहसिन का बहनोई राजू और मामा अशरफ घर आकर अश्लील हरकतें करते थे। विरोध करने पर धमकी देते कि हम मोहसिन से कहकर तुझे तलाक दिलवा देंगे। पीड़िता ने बताया कि एक माह पहले मोहल्ले के लोगों के सामने ही पति मोहसिन ने तीन बार तलाक कहकर रिश्ता खत्म कर दिया।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि अब उसका पति मोहसिन और मामा अशरफ धमकी दे रहे हैं कि अगर उसने थाने में मुकदमा दर्ज कराया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। पीड़िता ने मामले की शिकायत एडीजी रमित शर्मा और एसएसपी अनुराग आर्य से की। जिनके आदेश के बाद बारादरी पुलिस ने पति समेत पांच पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

Published on:

14 Sept 2025 06:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / दहेज न मिलने पर पत्नी को दिया तलाक, बहनोई और मामा पर छेड़छाड़ का आरोप, पति समेत 5 पर एफआईआर

