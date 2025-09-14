दहेज न मिलने पर पत्नी को दिया तलाक, बहनोई और मामा पर छेड़छाड़ का आरोप, पति समेत 5 पर एफआईआर

बरेली। दहेज की मांग पूरी न होने पर बारादरी क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहिता को उसके पति ने तीन तलाक दे दिया। आरोप है कि शादी के कुछ ही दिन बाद से ही पति और ससुराल वाले उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगे और मायके से रुपये लाने के लिए दबाव बना रहे थे। पीड़िता ने पति के रिश्तेदारों पर भी अश्लील हरकत करने और धमकाने के आरोप लगाए हैं।