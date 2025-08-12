गौशाला में गंदगी देख भड़के डीएम, डॉक्टर भी मिले गायब, एसडीएम को दिए कार्रवाई के आदेश

बरेली। तहसील नवाबगंज के ग्राम पंचायत अधकटा नजराना में मंगवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह अचानक वृहद गौ संरक्षण केंद्र पहुंचे तो वहां का हाल देखकर भड़क गए। बारिश से जमा पानी और सफाई की बदहाल स्थिति पर उन्होंने खंड विकास अधिकारी को फटकार लगाई। सबसे बड़ी लापरवाही तो तब सामने आई जब मौके पर जिम्मेदार पशु चिकित्सक ही मौजूद नहीं थे। डीएम ने नाराज होकर डॉक्टर पर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि गायों के पीने के पानी के बर्तन हमेशा साफ रहें, जमा पानी तुरंत निकाला जाए और जानवरों को समय पर हरा चारा, भूसा और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन मिले। उपजिलाधिकारी नवाबगंज को उन्होंने हफ्ते में एक बार गौशाला का अनिवार्य निरीक्षण करने का आदेश दिया।
गौशाला से निकलने के बाद डीएम ने गांव में ही अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। यहां भोजनालय में बच्चों को परोसा जा रहा खाना उन्होंने खुद चखा और संतोष जताया, लेकिन साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि सुबह नाश्ते से पहले बच्चों को केला दिया जाए, क्योंकि यह सेहत के लिए जरूरी है। साथ ही हर रविवार बच्चों के लिए ऐसी फिल्में दिखाई जाएं जो मनोरंजन के साथ सीख भी दें।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने गौशाला और विद्यालय को जोड़ने वाली सड़क पर इंटरलॉकिंग कराने के आदेश दिए। इस औचक दौरे में उनके साथ उपजिलाधिकारी नवाबगंज उदित पवार, खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान और अन्य अफसर मौजूद रहे।