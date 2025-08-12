गौशाला में गंदगी देख भड़के डीएम, डॉक्टर भी मिले गायब, एसडीएम को दिए कार्रवाई के आदेश

गौशाला से निकलने के बाद डीएम ने गांव में ही अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। यहां भोजनालय में बच्चों को परोसा जा रहा खाना उन्होंने खुद चखा और संतोष जताया, लेकिन साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि सुबह नाश्ते से पहले बच्चों को केला दिया जाए, क्योंकि यह सेहत के लिए जरूरी है। साथ ही हर रविवार बच्चों के लिए ऐसी फिल्में दिखाई जाएं जो मनोरंजन के साथ सीख भी दें।