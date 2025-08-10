रंग लाई डीएम की मेहनत, सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में बरेली अव्वल, तीन महीने में 14वें से पहले पायदान पर छलांग

खास बात यह है कि महज़ तीन महीनों पहले तक बरेली 14वें पायदान पर था, लेकिन टीमवर्क और तेज़ रफ्तार विकास कार्यों के दम पर जिले ने सीधे शीर्ष पर जगह बना ली। प्रदेश में विकास योजनाओं और विभागीय सेवाओं की प्रगति पर नज़र रखने के लिए सीएम डैशबोर्ड पोर्टल बनाया गया है। इसमें हर माह जिलों का प्रदर्शन दर्ज किया जाता है और उसी आधार पर रैंकिंग जारी होती है।