रंग लाई डीएम की मेहनत, सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में बरेली अव्वल, तीन महीने में 14वें से पहले पायदान पर छलांग

बरेली। विकास कार्यों के मूल्यांकन में इस बार बरेली ने पूरे प्रदेश में परचम लहराया है। सीएम डैशबोर्ड की जुलाई माह की रैंकिंग में जिला विकास कार्यक्रमों में नंबर वन और राजस्व कार्यक्रमों में चौथे स्थान पर रहा। संयुक्त रैंकिंग में बरेली ने ओवरऑल पहला स्थान हासिल किया है।
खास बात यह है कि महज़ तीन महीनों पहले तक बरेली 14वें पायदान पर था, लेकिन टीमवर्क और तेज़ रफ्तार विकास कार्यों के दम पर जिले ने सीधे शीर्ष पर जगह बना ली। प्रदेश में विकास योजनाओं और विभागीय सेवाओं की प्रगति पर नज़र रखने के लिए सीएम डैशबोर्ड पोर्टल बनाया गया है। इसमें हर माह जिलों का प्रदर्शन दर्ज किया जाता है और उसी आधार पर रैंकिंग जारी होती है।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने इस उपलब्धि के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा यही टीम भावना और कार्यकुशलता बनाए रखते हुए विकास एवं राजस्व कार्यक्रमों में लगातार प्रगति करनी होगी। यह सफलता बरेली के लिए न केवल गर्व का विषय है, बल्कि अन्य जिलों के लिए एक मिसाल भी बन गई है।