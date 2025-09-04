गुंडों पर डीएम की सर्जिकल स्ट्राइक, 5 को किया जिला बदर, बोले- कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

बरेली। जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए डीएम अविनाश सिंह ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। यूपी गुण्डा एक्ट के तहत पांच कुख्यात अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया गया। इन पर हत्या, लूट, रंगदारी और मारपीट जैसे संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस-प्रशासन का मानना है कि इनके चलते क्षेत्र में तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ था।
बहेड़ी थाना क्षेत्र से आशिफ उर्फ लंगड़ा 24 मुकदमे और तस्लीम उर्फ कलुआ 19 मुकदमे जिला बदर किए गए हैं। वहीं इज्जतनगर थाना क्षेत्र से विशाल यादव 7 मुकदमे, विकास 4 मुकदमे और नाजिम 3 मुकदमे को बाहर किया गया है। इसी दौरान डीएम ने भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत रति राम पुत्र रामलाल निवासी बिहारीपुर उर्फ शेखूपुर, थाना भमोरा का शस्त्र लाइसेंस उनके निधन के बाद निरस्त कर दिया।
डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि कानून-व्यवस्था से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। अपराधियों और समाज विरोधी तत्वों पर इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हमारी प्राथमिकता आम नागरिकों की सुरक्षा और शांति है। जो भी व्यक्ति गुंडागर्दी या अवैध कामों में लिप्त पाया जाएगा, उस पर इसी तरह कड़ी कार्रवाई होगी।