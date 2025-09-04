गुंडों पर डीएम की सर्जिकल स्ट्राइक, 5 को किया जिला बदर, बोले- कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

बहेड़ी थाना क्षेत्र से आशिफ उर्फ लंगड़ा 24 मुकदमे और तस्लीम उर्फ कलुआ 19 मुकदमे जिला बदर किए गए हैं। वहीं इज्जतनगर थाना क्षेत्र से विशाल यादव 7 मुकदमे, विकास 4 मुकदमे और नाजिम 3 मुकदमे को बाहर किया गया है। इसी दौरान डीएम ने भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत रति राम पुत्र रामलाल निवासी बिहारीपुर उर्फ शेखूपुर, थाना भमोरा का शस्त्र लाइसेंस उनके निधन के बाद निरस्त कर दिया।