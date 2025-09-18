Patrika LogoSwitch to English

बरेली

डॉक्टर की हैवानियत: इंजेक्शन लगाकर प्रेमिका को बेसुध किया, फिर निर्वस्त्र कर हाईवे पर फेंका, जाने कौन…

बरेली में एक शादीशुदा डॉक्टर ने अपनी प्रेमिका के साथ ऐसी बर्बरता की, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर ने युवती को तीन इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया, फिर चेहरे और शरीर पर धारदार हथियार से कई गहरे प्रहार किए और निर्वस्त्र कर दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर फेंक दिया। उसकी योजना थी कि युवती किसी वाहन से कुचलकर मारी जाएगी और यह सड़क हादसा लगेगा।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 18, 2025

बरेली। बरेली में एक शादीशुदा डॉक्टर ने अपनी प्रेमिका के साथ ऐसी बर्बरता की, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर ने युवती को तीन इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया, फिर चेहरे और शरीर पर धारदार हथियार से कई गहरे प्रहार किए और निर्वस्त्र कर दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर फेंक दिया। उसकी योजना थी कि युवती किसी वाहन से कुचलकर मारी जाएगी और यह सड़क हादसा लगेगा। लेकिन किस्मत से समय रहते ग्रामीणों ने लहूलुहान युवती को देखा और पुलिस को सूचना दे दी।

प्रेम जाल से शुरू हुआ था रिश्ता

बदायूं निवासी युवती ने पांच साल पहले बरेली के मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग की पढ़ाई की थी। इसके बाद वह बीसलपुर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में नौकरी करने लगी। वहीं उसकी मुलाकात एक बीएएमएस डॉक्टर से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर युवती को अपने जाल में फंसा लिया। बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। इसी वजह से दोनों में कलह शुरू हो गई थी।

वारदात की साजिश और अमल

मंगलवार को युवती ने पेटदर्द की शिकायत डॉक्टर को बताई। वह इलाज के बहाने उसके घर पहुंचा और तीन इंजेक्शन लगाने के बाद उसे बेसुध कर दिया। फिर सिर और शरीर पर धारदार हथियार से वार किए। इसके बाद युवती को कार की आगे की सीट पर लिटाकर ड्रिप भी चढ़ाई। देर रात 12 बजे इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के पास हाईवे किनारे उसे निर्वस्त्र कर फेंक दिया। डॉक्टर चाहता था कि कोई वाहन टक्कर मार दे और मौत हादसा लगे।

पुलिस को सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने युवती को दुपट्टा ओढ़ाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस जांच में खुला राज

शुरुआत में डॉक्टर ने युवती को पहचानने से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स सामने रखीं तो वह टूट गया।

जनवरी से अप्रैल तक डॉक्टर और युवती के बीच 1,080 कॉल्स हुईं।
इनमें से 780 कॉल डॉक्टर की ओर से और 300 कॉल युवती की ओर से थीं।
ज्यादातर कॉल देर रात होती थीं और हर कॉल औसतन 1 से 1.5 घंटे तक चलती थी।

पूछताछ में डॉक्टर ने स्वीकार किया कि उसका युवती से प्रेम संबंध था और अब उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। इसी वजह से उसने यह खौफनाक कदम उठाया।

एसएसपी बोले, डॉक्टर से की जा रही पूछताछ

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सिर पर हुए घाव डंडे के नहीं लगते, बल्कि किसी सर्जिकल आइटम से वार किया गया है। वहीं महिला के शरीर पर धारदार वस्तु से काटने के भी निशान मिले हैं।
फिलहाल पीड़िता का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। उसके बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

