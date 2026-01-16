फरीदपुर टोल पर टैंकर में ड्राइवर-कंडक्टर की मौत, मेथेनॉल सेवन की आशंका, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

बरेली। फरीदपुर टोल प्लाजा के पास देर रात एक खड़े टैंकर के केबिन में ड्राइवर और कंडक्टर बेहोश मिले। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को तुरंत अस्पताल भिजवाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर फैलते ही मौके पर भीड़ जुट गई और पुलिस प्रशासन में भी हलचल मच गई।
टैंकर असम से रुद्रपुर की ओर जा रहा था और उसमें मेथेनॉल भरा हुआ था। मृतकों की पहचान दिल्ली निवासी पुष्पेंद्र और सुरेंद्र के रूप में हुई है। दोनों पेशे से ड्राइवर और कंडक्टर हैं। टैंकर देर रात फरीदपुर टोल प्लाजा के पास रुका हुआ था, तभी यह घटना सामने आई।
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना के समय दोनों केबिन में बैठकर खाना खा रहे थे। टैंकर की सीट के नीचे से दो बोतलें बरामद की गई हैं। आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने गलती से या किसी अन्य कारण से मेथेनॉल का सेवन कर लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ी और मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस इस बिंदु पर अभी कुछ भी स्पष्ट कहने से बच रही है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि रात में पुलिस गश्त कर रही थी, इसी दौरान टोल प्लाजा के पास खड़े टैंकर में दो लोग बेहोश हालत में दिखाई दिए। पुलिस ने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के साथ-साथ एसओजी की टीम भी जांच में जुट गई है। फरीदपुर पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि टैंकर वहां कब और कैसे रुका, और घटना से पहले कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हुई। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं।
