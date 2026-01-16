फरीदपुर टोल पर टैंकर में ड्राइवर-कंडक्टर की मौत, मेथेनॉल सेवन की आशंका, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना के समय दोनों केबिन में बैठकर खाना खा रहे थे। टैंकर की सीट के नीचे से दो बोतलें बरामद की गई हैं। आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने गलती से या किसी अन्य कारण से मेथेनॉल का सेवन कर लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ी और मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस इस बिंदु पर अभी कुछ भी स्पष्ट कहने से बच रही है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि रात में पुलिस गश्त कर रही थी, इसी दौरान टोल प्लाजा के पास खड़े टैंकर में दो लोग बेहोश हालत में दिखाई दिए। पुलिस ने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।