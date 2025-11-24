Patrika LogoSwitch to English

बरेली

ट्रक मालिक के केबिन में मिला ड्राइवर का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी राज

बहेड़ी क्षेत्र में एक ट्रक ड्राइवर का शव मालिक के ऑफिस के केबिन में पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर, मृतक के परिजनों ने ट्रक मालिक पर हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 24, 2025

मृतक मुकेश का फाइल फोटो

बरेली। बहेड़ी क्षेत्र में एक ट्रक ड्राइवर का शव मालिक के ऑफिस के केबिन में पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर, मृतक के परिजनों ने ट्रक मालिक पर हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

उधम सिंह नगर के छतरिया थाना क्षेत्र के पुलभट्टा निवासी 22 वर्षीय ट्रक चालक मुकेश का शव ट्रक मालिक आशु के ऑफिस में बरामद हुआ। परिजनों का आरोप है कि आशु और उसका ममेरे भाई पंकज मुकेश को बेरहमी से पीटते रहे, जिससे उसकी मौत हो गई।

पंकज की गाड़ी से टक्कर बनी वजह, ऑफिस में ले जाकर की पिटाई का आरोप

मृतक के भाई सुनील ने बताया कि मुकेश लंबे समय से ट्रक चला रहा था। रविवार को वह नौगामा गांव से गन्ना लादकर बहेड़ी की ओर आ रहा था। इसी दौरान बहेड़ी फाटक के पास ट्रक की पंकज की गाड़ी से टक्कर हो गई। आरोप है कि इसके बाद पंकज मुकेश को जबरन अपनी कार में बैठाकर आशु के ऑफिस ले गया। सुनील ने दावा किया कि ऑफिस पहुंचते ही केबिन के अंदर मुकेश की बेरहमी से पिटाई की गई। उसके नाजुक अंगों पर भारी वस्तु से प्रहार किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

परिवार पहुंचा तो केबिन में पड़ा मिला शव, स्वजन देखते ही रह गए स्तब्ध

परिजनों के मुताबिक, घटना की जानकारी खुद आशु ने फोन करके दी थी। जब परिवार ऑफिस पहुंचा तो मुकेश का शव केबिन में पड़ा था। यह दृश्य देखकर परिजन सन्न रह गए। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद बहेड़ी पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट होंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है।

घर में मचा मातम, मां का रो-रोकर बुरा हाल

अचानक मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया है। मृतक की मां दुर्गा का रो-रोकर बुरा हाल है। मुकेश दो भाइयों और दो बहनों में सबसे बड़ा था। परिवार ने आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले में जांच शुरू कर दी है।

Published on:

24 Nov 2025 03:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / ट्रक मालिक के केबिन में मिला ड्राइवर का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी राज

बरेली

उत्तर प्रदेश

