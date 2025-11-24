ट्रक मालिक के केबिन में मिला ड्राइवर का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी राज

मृतक के भाई सुनील ने बताया कि मुकेश लंबे समय से ट्रक चला रहा था। रविवार को वह नौगामा गांव से गन्ना लादकर बहेड़ी की ओर आ रहा था। इसी दौरान बहेड़ी फाटक के पास ट्रक की पंकज की गाड़ी से टक्कर हो गई। आरोप है कि इसके बाद पंकज मुकेश को जबरन अपनी कार में बैठाकर आशु के ऑफिस ले गया। सुनील ने दावा किया कि ऑफिस पहुंचते ही केबिन के अंदर मुकेश की बेरहमी से पिटाई की गई। उसके नाजुक अंगों पर भारी वस्तु से प्रहार किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।