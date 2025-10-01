ड्रोन फुटेज से खुलासा: बरेली में कैसे बिगड़े हालात, पुलिस पर बरसे पत्थर फिर चला लाठीचार्ज

अब तक 75 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें मौलाना तौकीर रजा, डॉ. नफीस और नदीम खान जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। बुधवार को दो और आरोपियों को मुठभेड़ के बाद दबोचा गया। पुलिस की गोली दोनों के पैरों में लगी। दोनों शाहजहांपुर के मदनापुर इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस का दावा है कि नदीम खान ने ही उन्हें बरेली बुलाया था और ये भीड़ का हिस्सा बने थे।