हिंसा की राख पर खड़ी दुर्गा स्वरूपा आईपीएस अंशिका : पैदल मार्च कर किया सुरक्षा के प्रति आस्वस्त

बरेली। 26 सितंबर की हिंसा ने बरेली का माहौल खराब कर दिया। उपद्रवियों ने पथराव और तोड़फोड़ से हालात को जहरीला बनाने की साजिश की, लेकिन शहर की बेटियों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए बरेली पुलिस दीवार बनकर खड़ी रही। एसएसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में जहां एक ओर एसपी सिटी मानुष पारीक ने अपने दस्ते के साथ उपद्रवियों को काबू में लिया, वहीं दूसरी ओर साउथ एसपी आईपीएस अंशिका वर्मा आज़मनगर में दुर्गा स्वरूपा बनकर उतरीं। उन्होंने महिला पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाला और उपद्रवियों को बलपूर्वक खदेड़कर साफ संदेश दिया कि अब कानून के खिलाफ बगावत बर्दाश्त नहीं की जायेगी। एसपी सिटी की टीम पर पथराव होने लगा, विपरीत परिस्थतियों में एसपी सिटी ने हालात को काबू किया, उपद्रवियों को खदेड़ा और पुलिस का मोरल भी डाउन नहीं होने दिया।