ड्यूटी ने छीन लिया पिता… डीएम ने दिया सहारा, बीएलओ सर्वेश के बच्चों को मिले 5-5 लाख के चेक

बरेली। ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से हुई बीएलओ सर्वेश गंगवार की मौत के बाद जिला प्रशासन आगे आया है। मंगलवार को डीएम बरेली ने मृतक कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की। डीएम ने सर्वेश गंगवार के दोनों बच्चों को 5-5 लाख रुपये के चेक सौंपे।
कुल 10 लाख रुपये की यह सहायता राशि बरेली कल्याण कोष समिति के माध्यम से स्वीकृत की गई है। चेक सौंपने के दौरान सर्वेश गंगवार के भाई भी मौजूद रहे। प्रशासनिक हलकों में डीएम की इस पहल को संवेदनशील और मानवीय कदम के रूप में देखा जा रहा है। डीएम ने कहा कि प्रशासन परिवार के साथ है और आगे भी हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी।
जानकारी के अनुसार, भोजीपुरा ब्लॉक के परधौली में तैनात बीएलओ सर्वेश गंगवार की 27 नवंबर को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी। ड्यूटी के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद सहकर्मियों ने उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से शिक्षा विभाग और प्रशासनिक स्टाफ में शोक की लहर दौड़ गई थी।
बीएसए विनता सिंह भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचीं और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। सीएमओ कार्यालय की प्रारंभिक रिपोर्ट में हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया गया है। वहीं, मृतक के भाई योगेश गंगवार ने आरोप लगाया कि सर्वेश कई दिनों से लगातार अत्यधिक कार्यभार के दबाव में थे, जिससे वे मानसिक रूप से भी परेशान चल रहे थे।
सहकर्मियों ने सर्वेश को बेहद ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती कर्मचारी बताते हुए उनके निधन को विभाग के लिए बड़ी क्षति बताया। सभी ने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। ड्यूटी के दौरान हुई आकस्मिक मौत के बाद जिला प्रशासन द्वारा तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना परिवार के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।
