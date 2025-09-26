आठ घंटे तक बरेली में दहशत, उपद्रवियों पर पुलिस का डंडा, 170 कैमरों से पहचान शुरू, साजिश के तहत भड़का बरेली

बरेली। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर शुक्रवार को बरेली में करीब चार घंटे तक दहशत का माहौल रहा। दोपहर करीब 2 बजे बवाल शुरू हुआ और पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी और बल प्रयोग के बाद करीब 10 बजे तक पूरा माहौल शांत कराया गया। भीड़ में शामिल कुछ खुराफाती तत्वों ने फायरिंग-पथराव और तोड़फोड़ की, इस दौरान 10 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, वहीं अन्य लोगों को भी चोटें आई। पुलिस ने शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्लैग मार्च कराया और जिले भर में फोर्स तैनात कर दी।
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जुमे की नमाज शहर और देहात के सभी इलाकों में शांतिपूर्वक संपन्न हुई। लेकिन दोपहर ढाई बजे कोतवाली क्षेत्र में इस्लामिया मैदान की ओर बढ़ रही भीड़ ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने बार-बार समझाया कि कार्यक्रम की कोई अनुमति नहीं है, मगर कुछ लोग नहीं माने और पथराव शुरू कर दिया। मजबूरी में बल प्रयोग और लाठीचार्ज करना पड़ा। एसएसपी ने कहा कि करीब 15-16 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनके मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले एक हफ्ते से सभी धर्मों के लोगों से संवाद कर शांति बनाए रखने की अपील की गई थी।
डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि 95 फीसदी लोग शांतिपूर्वक नमाज पढ़कर घर लौट गए थे, लेकिन अचानक कुछ खुराफाती तत्वों ने पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 10 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। डीआईजी ने इसे सुनियोजित साजिश करार दिया और बताया कि 170 से ज्यादा कैमरों के फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा जिन लोगों ने यह माहौल बिगाड़ा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि जिले भर में पहले से धारा 163 और 144 लागू थी। इसके बावजूद कुछ लोगों ने जुमे की नमाज के बाद खलील तिराहा, नौमहला मस्जिद, श्यामगंज और अन्य इलाकों में माहौल खराब करने की कोशिश की। जिलेभर में 97 मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पीएसी व पुलिस फोर्स तैनात थी। डीएम ने बरेली की जनता से अपील की कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और किसी दिक्कत की स्थिति में तुरंत कंट्रोल रूम या पुलिस से संपर्क करें। उन्होंने साफ कहा कि बरेली जनपद का अमन और शांति बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने कहा कि शनिवार से सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय और बाजार खुल जाएंगे।
बवाल के दौरान आलमगिरीगंज, बांसमंडी, बड़ा बाजार, बिहारीपुर और सिविल लाइंस में दुकानों के शटर गिर गए और सड़क पर भगदड़ मची। श्यामगंज और कोहाड़ापीर होकर गुजरने वाली रोडवेज बसें भी रोकी गईं। डीएम ने बताया कि शनिवार से सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। पुलिस ने पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया है और हर गली-चौराहे पर फोर्स तैनात है। डीआईजी और एसएसपी ने कहा कि वीडियो फुटेज और कैमरों के आधार पर दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे।