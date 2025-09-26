आठ घंटे तक बरेली में दहशत, उपद्रवियों पर पुलिस का डंडा, 170 कैमरों से पहचान शुरू, साजिश के तहत भड़का बरेली

डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि जिले भर में पहले से धारा 163 और 144 लागू थी। इसके बावजूद कुछ लोगों ने जुमे की नमाज के बाद खलील तिराहा, नौमहला मस्जिद, श्यामगंज और अन्य इलाकों में माहौल खराब करने की कोशिश की। जिलेभर में 97 मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पीएसी व पुलिस फोर्स तैनात थी। डीएम ने बरेली की जनता से अपील की कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और किसी दिक्कत की स्थिति में तुरंत कंट्रोल रूम या पुलिस से संपर्क करें। उन्होंने साफ कहा कि बरेली जनपद का अमन और शांति बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने कहा कि शनिवार से सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय और बाजार खुल जाएंगे।