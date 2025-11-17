प्रेम विवाह के आठ महीने बाद युवती की मौत, परिजनों ने एंबुलेंस रोककर कैंट थाने में किया हंगामा, जानें फिर क्या हुआ

बरेली। प्रेम विवाह के आठ महीने बाद ही एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद सोमवार को कैंट क्षेत्र में जमकर हंगामा मच गया। महाराष्ट्र के पूणे में उपचार के दौरान मौत होने के बाद पति जब शव को दफनाने के लिए बरेली ला रहा था, तभी रास्ते में लड़की पक्ष के लोगों ने गाड़ी को घेरकर हत्या का आरोप लगा दिया। मामला बढ़ने पर पुलिस ने हस्तक्षेप कर भीड़ को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी।
थाना सुभाषनगर के करगैना निवासी मीम बानो की पुत्री मेहराज का करीब आठ महीने पहले थाना कैंट क्षेत्र के मोहनपुर निवासी नवी हसन से प्रेम विवाह हुआ था। विवाह के बाद दोनों महाराष्ट्र के पूणे और महाबलेश्वर में बारवर का काम करने चले गए। शुक्रवार को मेहराज की तबीयत अचानक बिगड़ गई। नवी हसन उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल महाराष्ट्र होने के कारण वहीं पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। सोमवार सुबह नवी हसन एंबुलेंस से शव लेकर बरेली लौट रहा था।
जैसे ही एंबुलेंस कैंट थाना क्षेत्र के कटपुला के पास पहुंची, लड़की पक्ष के लोग पहले से ही इंतजार में मौजूद मिले। उन्होंने गाड़ी को रोककर नवी हसन पर मेहराज की हत्या का आरोप लगाया और शव अपने साथ ले जाने की जिद करने लगे। देखते ही देखते भीड़ बढ़ती गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कर थाने ले गई।
मृतका की मां मीम बानो ने सुभाषनगर थाने में तहरीर देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप के अनुसार, नवी हसन ने मेहराज को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर निकाह किया। विवाह के बाद नवी के पिता गुलाम रसूल ने 10 लाख रुपये और कार की मांग की। मांग पूरी न होने पर मेहराज को प्रताड़ित किया जाता था। तहरीर में यह भी उल्लेख है कि नवी अक्सर शराब पीकर मारपीट करता था और बेटी ने कुछ दिन पहले भी फोन पर पिटाई की जानकारी दी थी। मां का दावा है कि मेहराज करीब तीन माह की गर्भवती थी और उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। रविवार रात 11.30 बजे किसी अज्ञात नंबर से मौत की सूचना मिलने पर परिजन सकते में आ गए। अगले दिन पति द्वारा शव लाए जाने की जानकारी मिलने पर परिजन आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम बरेली में कराने की मांग कर रहे हैं।
सुभाषनगर पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर पर नवी हसन और उसके पिता के खिलाफ दहेज हत्या समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुभाषनगर इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किए गए पंचनामा के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है।
