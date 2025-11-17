प्रेम विवाह के आठ महीने बाद युवती की मौत, परिजनों ने एंबुलेंस रोककर कैंट थाने में किया हंगामा, जानें फिर क्या हुआ

मृतका की मां मीम बानो ने सुभाषनगर थाने में तहरीर देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप के अनुसार, नवी हसन ने मेहराज को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर निकाह किया। विवाह के बाद नवी के पिता गुलाम रसूल ने 10 लाख रुपये और कार की मांग की। मांग पूरी न होने पर मेहराज को प्रताड़ित किया जाता था। तहरीर में यह भी उल्लेख है कि नवी अक्सर शराब पीकर मारपीट करता था और बेटी ने कुछ दिन पहले भी फोन पर पिटाई की जानकारी दी थी। मां का दावा है कि मेहराज करीब तीन माह की गर्भवती थी और उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। रविवार रात 11.30 बजे किसी अज्ञात नंबर से मौत की सूचना मिलने पर परिजन सकते में आ गए। अगले दिन पति द्वारा शव लाए जाने की जानकारी मिलने पर परिजन आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम बरेली में कराने की मांग कर रहे हैं।