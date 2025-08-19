प्लॉट के विवाद में बुजुर्ग की मौत, परिजनों ने जताया सदमे से जान जाने का आरोप, एफआईआर दर्ज

बरेली। बारादरी क्षेत्र में प्लॉट को लेकर चले विवाद ने सोमवार देर रात एक बुजुर्ग की जान ले ली। बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि पड़ोसियों से मारपीट और उसके बाद हुए समझौते के दबाव ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया, जिससे उनकी जान चली गई।
थाना क्षेत्र के डोहरा गौंटिया निवासी 60 वर्षीय राजेश उर्फ पप्पू ने पड़ोसी श्याममूर्ति समेत अन्य लोगों पर प्लॉट के पीछे मारपीट करने का आरोप लगाया था। उस दौरान राजेश के 16 वर्षीय भतीजे मोहित की नाक पर चोट आई थी। हालांकि, उसी वक्त परिजनों ने लिखित तहरीर नहीं दी थी।
सोमवार को राजेश ने तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष ने घर में घुसकर हमला किया। इस आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इस बीच, मोहल्ले के लोगों के दबाव में दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हो गया।
लेकिन सोमवार देर रात स्थिति बिगड़ गई। सूचना मिली कि राजेश की मौत हो गई है और उनका शव अस्पताल के सामने एंबुलेंस में रखा है। परिजनों ने नई तहरीर देकर कहा कि समझौते के बाद से राजेश मानसिक रूप से टूट गए थे। उन्हें यह बेइज्जती और तनाव बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।
बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि परिजनों की नई तहरीर के आधार पर एक और रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।