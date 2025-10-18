गन्ने के खेत में पेड़ से लटका मिला बुजुर्ग का शव, हाथ बंधे होने से हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

मौके पर जांच करती पुलिस (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। मीरगंज क्षेत्र के खमरिया आज़मपुर गांव में शनिवार सुबह एक बुजुर्ग का शव गन्ने के खेत में पेड़ से लटका हुआ मिला। शव के हाथ आगे की ओर बंधे थे और पैर जमीन से टिके हुए थे, जिससे मौत के हालात संदिग्ध नजर आ रहे हैं।
गांव के रहने वाले महावीर सिंह सुबह अपने खेत में पहुंचे तो उन्होंने पेड़ से लटका शव देखा। यह नजारा देखकर वे सन्न रह गए और तुरंत ग्राम प्रधान को खबर दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी प्रयागराज सिंह और सीओ अजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की जांच की तो पाया कि मृतक की उम्र करीब 60 साल होगी। शव से बदबू आ रही थी, जिससे अंदेशा है कि मौत को कई दिन बीत चुके हैं। मृतक लुंगी से पेड़ पर लटका था, लेकिन हाथ रस्सी से आगे की ओर बंधे थे और पैर जमीन से लगे थे। ऐसे में यह साफ नहीं हो पाया कि मामला आत्महत्या का है या हत्या कर शव को लटकाया गया है।
फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट, सैंपल और तस्वीरें लीं। पुलिस ने आसपास के गांवों में मृतक की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सीओ अजय कुमार ने बताया कि शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। मामला संदिग्ध है, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। घटना की खबर फैलते ही गांव में सनसनी फैल गई और लोग मौके पर जुट गए। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग