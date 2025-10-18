गन्ने के खेत में पेड़ से लटका मिला बुजुर्ग का शव, हाथ बंधे होने से हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट, सैंपल और तस्वीरें लीं। पुलिस ने आसपास के गांवों में मृतक की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सीओ अजय कुमार ने बताया कि शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। मामला संदिग्ध है, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। घटना की खबर फैलते ही गांव में सनसनी फैल गई और लोग मौके पर जुट गए। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है।