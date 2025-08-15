जन्माष्टमी पर भारी वाहनों की शहर में एंट्री बैन, यातायात पुलिस ने लागू किया रूट डायवर्जन

बरेली। जन्माष्टमी पर शहर में भीड़भाड़ और जाम से बचने के लिए यातायात पुलिस ने भारी वाहनों की नो एंट्री का आदेश जारी किया है। एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने बताया कि शनिवार सुबह 7 बजे से रविवार शाम 4 बजे तक शहर की प्रमुख सड़कों पर सभी तरह के भारी वाहन और ट्रैक्टर-ट्रॉली (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
झुमका तिराहा, रोड नंबर-1 परसाखेड़ा, विलवा, विलयधाम, लालपुर गांव कट, नवदिया झादा, ट्रांसपोर्ट नगर, बुखारा मोड़ और रामगंगा तिराहा से भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
दिल्ली, रामपुर, नैनीताल रोड और पीलीभीत रोड की तरफ से आने वाले और बदायूं जाने वाले भारी वाहन बड़ा बाइपास – झुमका तिराहा – विलवा – विलयधाम – इन्वर्टिस – फतेहगंज पूर्वी – नवादा मोड़ – दातागंज – देवचरा मार्ग से जा सकेंगे।
दिल्ली, रामपुर, नैनीताल, पीलीभीत और लखनऊ की तरफ से बरेली आने वाले वाहन बड़ा बाइपास – झुमका तिराहा – रोड नंबर 1 – परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र और बड़ा बाइपास – इन्वर्टिस तिराहा – ट्रांसपोर्ट नगर होकर आ-जा सकेंगे।
दिल्ली, रामपुर से लखनऊ जाने वाले और लखनऊ से दिल्ली जाने वाले भारी वाहन बड़ा बाइपास – झुमका तिराहा – विलवा – विलयधाम – इन्वर्टिस तिराहा मार्ग का इस्तेमाल करेंगे।
एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने शहरवासियों से अपील की है कि यात्रा से पहले रूट डायवर्जन चार्ट देखकर ही अपनी योजना बनाएं, ताकि असुविधा से बचा जा सके। यह व्यवस्था जन्माष्टमी के दौरान भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए लागू की गई है।