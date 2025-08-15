जन्माष्टमी पर भारी वाहनों की शहर में एंट्री बैन, यातायात पुलिस ने लागू किया रूट डायवर्जन

बरेली। जन्माष्टमी पर शहर में भीड़भाड़ और जाम से बचने के लिए यातायात पुलिस ने भारी वाहनों की नो एंट्री का आदेश जारी किया है। एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने बताया कि शनिवार सुबह 7 बजे से रविवार शाम 4 बजे तक शहर की प्रमुख सड़कों पर सभी तरह के भारी वाहन और ट्रैक्टर-ट्रॉली (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) प्रवेश नहीं कर सकेंगे।