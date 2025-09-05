रंगदारी गैंगस्टाइल: जीआरएम स्कूल मालिक के बेटे को दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देने वाली युवती सलाखों के पीछे

कोतवाली पहुंचने पर युवती ने नया रंग दिखाया। उसने कहा कि वह त्रिजीत अग्रवाल को नहीं जानती, बल्कि उनके पिता राजेश अग्रवाल से परिचित है और उन्हें बुलाना चाहती है। उसने कहा कि राजेश अग्रवाल को बुलाओ, वह उनसे कुछ बात करना चाहती है। वहीं, स्कूल मालिक राजेश अग्रवाल ने साफ कहा कि वह युवती को नहीं जानते हैं। वह वर्तमान में मुंबई में हैं। युवती उनके परिवार को तीन चार महीने से परेशान कर रही है। उसने शहर के अन्य कई संभ्रांत परिवारों के लोगों पर आरोप लगाकर उनसे वसूली की है।