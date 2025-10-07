सिंघम बने डीएम अविनाश के हंटर से थर्राया फाइक एन्क्लेव, सीएम योगी के निर्देश पर सीलिंग माफियाओं की उलटी गिनती शुरू

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश और डीएम अविनाश कुमार सिंह की सख्त मॉनिटरिंग के बाद बरेली प्रशासन ने सीलिंग भूमि कब्जाने वालों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को एसडीएम प्रमोद कुमार के नेतृत्व में तहसील सदर, बीडीए और पुलिस की संयुक्त टीम ने फाइक एन्क्लेव और स्काई लार्क होटल के पास गाटा संख्या 367 की पैमाइश की। डीएम के आदेश पर हुई इस कार्रवाई में प्रशासनिक टीम ने जमीन का राजस्व रिकार्ड खंगालते हुए सीलिंग एक्ट के उल्लंघन के स्पष्ट साक्ष्य जुटाए। कई स्थानों पर कब्जे का चिन्हांकन भी किया गया।