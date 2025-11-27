फर्जी बिल, फर्जी चेक और फर्जी मुकदमे, साझेदारी के नाम पर करोड़ों की लूट, कारोबारी के खिलाफ फर्म पार्टनर व उसके साढ़ू ने रचा षड्यंत्र, FIR

थाना क्षेत्र के राजेंद्रनगर निवासी अजय कुमार ने कोर्ट में बताया कि उमाकान्त गंगवार फर्म का अधिकृत पार्टनर होने के साथ बैंक की संयुक्त साइनिंग अथॉरिटी भी थे। उनके पास फर्म की पूरी बैंक बुकलेट रहती थी, लेकिन उसने और उसका सगा साढू सुबोध कुमार ने फर्म की रोकड़ अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर ली। वर्ष 2023-24 में उन्होंने 3 लाख और 3.50 लाख रुपये के चेक फर्म में डालकर अपने नाम करवा लिए। इसके अलावा, दो बड़े चेक 15 लाख और 17 लाख रुपये भी बिना किसी देनदारी के अपने साढू को दे दिए। सुबोध कुमार ने फर्जी घटनाक्रम बनाकर नोटिस भेजे और जानबूझकर उमाकान्त का नाम उसमें डाला, जिससे पीड़ित को ब्लैकमेल और फर्जी मुकदमे का सामना करना पड़ा।