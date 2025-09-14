आईजीआरएस पर फर्जी आख्या पड़ेगी भारी, जोन कार्यालय से सीधे सस्पेंड होंगे इंस्पेक्टर, त्योहारों पर अलर्ट मोड पर रहेगी पुलिस

विश्वकर्मा पूजा, महाराजा अग्रसेन जयंती, नवरात्र, दुर्गा पूजा और दशहरा जैसे त्योहारों पर एडीजी ने अलर्ट मोड में सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए। रामलीला और रावण दहन जैसे आयोजनों के दौरान रेलवे ट्रैक, नदी-नालों और तालाबों के पास विशेष सतर्कता बरती जाए। आतिशबाजी के गोदाम और पटाखा बाजार की फायर सेफ्टी चेकिंग अनिवार्य रूप से कराई जाए।