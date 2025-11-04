मानवता की मिसाल बनी फरीदपुर पुलिस, मासूम को दिलाया नया जीवन, मिशन शक्ति 5.0 में दिखी संवेदना और संकल्प

लगभग 50 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद बच्ची अब पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आई है। इस दौरान मिशन शक्ति टीम लगातार अस्पताल में जाकर फॉलोअप लेती रही और जरूरत पड़ने पर हर तरह की मदद पहुंचाती रही। पुलिस की इस संवेदनशील कार्रवाई ने दिखा दिया कि अब मिशन शक्ति सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि मानवता की जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुका है। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, इसलिए पुलिस ने आगे बढ़कर रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत आर्थिक सहायता दिलाने की पहल की। साथ ही बच्ची की आगे की पढ़ाई और उज्जवल भविष्य के लिए भी विभागों के साथ समन्वय बनाया गया।