आपसी विवाद में किसान को मारी गोली, मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी पुलिस की गोली

जानकारी के मुताबिक, बहेड़ी के भौना फॉर्म निवासी किसान गुरनाम सिंह का शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे गांव के ही जैश मोहम्मद से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर जैश मोहम्मद ने तमंचा निकालकर गुरनाम सिंह पर फायर झोंक दिया। गोली उनके पेट में लगी। परिजन उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। शनिवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि जैश मोहम्मद बाइक से भौना फॉर्म के पास से गुजर रहा है। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।