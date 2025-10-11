Patrika LogoSwitch to English

बरेली

आपसी विवाद में किसान को मारी गोली, मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी पुलिस की गोली

बहेड़ी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात हुए गोलीकांड के आरोपी की शनिवार सुबह पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

बरेली

Avanish Pandey

Oct 11, 2025

बरेली। बहेड़ी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात हुए गोलीकांड के आरोपी की शनिवार सुबह पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

जानकारी के मुताबिक, बहेड़ी के भौना फॉर्म निवासी किसान गुरनाम सिंह का शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे गांव के ही जैश मोहम्मद से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर जैश मोहम्मद ने तमंचा निकालकर गुरनाम सिंह पर फायर झोंक दिया। गोली उनके पेट में लगी। परिजन उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। शनिवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि जैश मोहम्मद बाइक से भौना फॉर्म के पास से गुजर रहा है। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी की फायरिंग के जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली जैश मोहम्मद के पैर में लगी। घायल हालत में उसे जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मौके से तमंचा और बाइक बरामद की है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने आपसी विवाद के चलते गुरनाम सिंह पर गोली चलाई थी, जिससे वह घायल हो गए थे। पुलिस अब घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

