किसान दिवस में फूटा किसानों का दर्द, सीडीओ ने सुनी फरियादें — विभागों को दिए ताबड़तोड़ आदेश

भारतीय किसान यूनियन (शंकर) के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह ने अलीगंज-सिरौली मार्ग की बदहाल हालत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि टूटी सड़क की वजह से किसानों की उपज समय पर बाजार तक नहीं पहुंच पाती। इस पर सीडीओ ने मौके पर ही पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़क दुरुस्त करने का आदेश दिया। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आर.एल. सागर ने किसानों को धान की फसल में लग रहे पत्ता छेदक कीड़े के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समय रहते इसका उपचार नहीं किया गया तो पूरी फसल खराब हो सकती है।