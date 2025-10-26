खाद की कालाबाजारी का खुलासा, ट्रॉली में भरते पकड़े गए बोरे, ग्रामीणों ने किया हंगामा, वीडियो वायरल

बरेली। फरीदपुर ब्लॉक की ढंढूली बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति पर शनिवार रात खाद की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया। स्थानीय ग्रामीणों ने देखा कि कुछ लोग रात के अंधेरे में डीएपी खाद के बोरे ट्रैक्टर-ट्रॉली में भर रहे हैं। ग्रामीणों ने तुरंत वीडियो बना लिया और उच्च अधिकारियों को भेजकर शिकायत कर दी।
एआर कोऑपरेटिव बृजेश सिंह परिहार ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद समिति के सचिव सोनपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रात में ट्रॉली में डीएपी खाद के बोरे भरे जा रहे थे।
इसी बीच देवरनियां में भी लोडर वाहन से 50 बोरी इफको ब्रांड डीएपी जब्त की गई। शेरगढ़ निवासी शफात अली और देवरनिया निवासी इमरान अली से खरीद का कोई बिल या कागजात नहीं दिखाने पर डीएपी को जब्त कर देवरनिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। जांच में यह भी पता चला कि यह डीएपी प्रदीप नामक दुकानदार से खरीदी गई थी।
इमरान अली से कृषि विभाग की टीम ने पूछताछ की तो पता लगा कि यह डीएपी उसने देवरनिया के खाद विक्रेता प्रदीप से खरीदा है। खरीद संबंधी बिल व अन्य कागजात नहीं दिखाने पर डीएपी उर्वरक को जब्त कर लिया गया। मामले में अनुमति लेकर सभी आरोपियों के विरुद्ध देवरनिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
