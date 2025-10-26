खाद की कालाबाजारी का खुलासा, ट्रॉली में भरते पकड़े गए बोरे, ग्रामीणों ने किया हंगामा, वीडियो वायरल

इसी बीच देवरनियां में भी लोडर वाहन से 50 बोरी इफको ब्रांड डीएपी जब्त की गई। शेरगढ़ निवासी शफात अली और देवरनिया निवासी इमरान अली से खरीद का कोई बिल या कागजात नहीं दिखाने पर डीएपी को जब्त कर देवरनिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। जांच में यह भी पता चला कि यह डीएपी प्रदीप नामक दुकानदार से खरीदी गई थी।