उर्स-ए-आला हजरत में भड़काऊ नारेबाजी करने वाले 20 अज्ञातों पर एफआईआर, वीडियो के जरिए तलाश शुरू

बरेली। उर्स-ए-आला हजरत के दौरान शहर का माहौल उस वक्त बिगड़ते-बिगड़ते बचा, जब 15-20 युवकों ने सड़कों पर निकलकर भड़काऊ नारे लगाए। मंगलवार शाम करीब सवा सात बजे पुराना रोडवेज बस स्टैंड से नावल्टी चौराहे की ओर जाने के दौरान हुई। युवकों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शहर में खलबली मच गई।