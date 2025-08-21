उर्स-ए-आला हजरत में भड़काऊ नारेबाजी करने वाले 20 अज्ञातों पर एफआईआर, वीडियो के जरिए तलाश शुरू

बरेली। उर्स-ए-आला हजरत के दौरान शहर का माहौल उस वक्त बिगड़ते-बिगड़ते बचा, जब 15-20 युवकों ने सड़कों पर निकलकर भड़काऊ नारे लगाए। मंगलवार शाम करीब सवा सात बजे पुराना रोडवेज बस स्टैंड से नावल्टी चौराहे की ओर जाने के दौरान हुई। युवकों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शहर में खलबली मच गई।
वीडियो में आरोपी युवक लगातार सर तन से जुदा के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। इसे देखकर हिंदू समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया और इलाके में तनाव का माहौल बन गया। हालांकि मौके पर पहुंचे समाज के संभ्रांत लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह हालात को शांत कराया।
इस मामले में कुतुबखाना चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार ने तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने 20 अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि इन युवकों ने जानबूझकर धार्मिक उन्माद फैलाने और दोनों समुदायों के बीच कटुता पैदा करने की कोशिश की।
कोतवाली इंस्पेक्टर अमित कुमार पांडे ने बताया कि फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान में जुट गई है। एसएसपी अनुराग आर्य ने पहले ही साफ कर दिया है कि माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।