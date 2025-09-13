इज्जतनगर में फिर फायरिंग… दबंगों ने हिस्ट्रीशीटर पर झोंका फायर, हालत गंभीर, कई पर मुकदमा दर्ज

बरेली। इज्जतनगर क्षेत्र के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर पर दिनदहाड़े कुछ दबंगों ने हमला कर दिया गया। आरोप है कि राजेंद्र नगर से खाना लेकर घर लौटते समय उनकी कार को सेंट्रल स्टेट कॉलोनी के पास रोक लिया और हमलावरों ने पहले गाली-गलौज की, विरोध करने पर तमंचे से फायर झोंक दिया।
थाना क्षेत्र की सनराइज कॉलोनी निवासी सोनी चौहान ने इज्जतनगर पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पति सत्येंद्र सिंह चौहान बेटे और उसके दोस्त अनमोल सक्सेना के साथ गुरुवार रात 11 बजे राजेंद्र नगर से खाना लेकर लौट रहे थे। रास्ते में अनमोल को छोड़ने के बाद जैसे ही वे ज्ञानाया स्कूल के पास पहुंचे, तभी कार को विक्की कालरा, अमित कालरा, अभिजीत रोशन, विवेक जट्टा और लक्की जाट समेत कई लोगों ने रोक लिया।
आरोप है कि विक्की कालरा ने गाली-गलौज करते हुए पुरानी दुश्मनी का हवाला दिया और तमंचे से गोली चला दी। किस्मत से गोली सत्येंद्र के कान के पास से निकल गई, लेकिन इसके बाद बदमाशों ने तलवार और डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। घायल कारोबारी सड़क पर गिर पड़े और हमलावर फरार हो गए।
घायल को परिजन तुरंत अस्पताल ले गए, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। परिवार का कहना है कि 14 अगस्त को लक्की जाट के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत का बदला लेने के लिए यह हमला किया गया। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वारदात के बाद परिजन इज्जतनगर थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने मेडिकल कराया, और पीड़ित की पत्नी के तहरीर के आधार पर पांच नामजद समेत कई आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है।