इज्जतनगर में फिर फायरिंग… दबंगों ने हिस्ट्रीशीटर पर झोंका फायर, हालत गंभीर, कई पर मुकदमा दर्ज

घायल को परिजन तुरंत अस्पताल ले गए, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। परिवार का कहना है कि 14 अगस्त को लक्की जाट के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत का बदला लेने के लिए यह हमला किया गया। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वारदात के बाद परिजन इज्जतनगर थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने मेडिकल कराया, और पीड़ित की पत्नी के तहरीर के आधार पर पांच नामजद समेत कई आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है।