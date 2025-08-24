पहले गला दबाया, फिर चाकू से किया वार… बच निकली पत्नी तो पति ने डर की वजह से लगाई फांसी, जाने पूरा मामला

बदायूं। एक युवक ने झगड़े के बाद पत्नी का गला दबाकर और फिर चाकू से वार कर उसकी हत्या करने की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल पत्नी किसी तरह भाग निकली और इस्लामनगर कस्बे में पुलिस चौकी के पास बेहोश होकर गिर पड़ी। इधर पत्नी के बच निकलने की खबर लगते ही पति ने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी।
29 साल की सपना मूलरूप से बदायूं जिले के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव छीतरपुर महरोला की रहने वाली है। करीब 11 साल पहले उसने पहले पति से प्रेम विवाह किया था, लेकिन रिश्ता बिगड़ने पर वह अलग हो गई। कुछ समय पहले उसकी मुलाकात संभल जिले के दिलबौरा गांव के रहने वाले करन मौर्य से हुई। करन एक दुकान पर नौकरी करता था। दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और चार महीने पहले सपना ने करन से प्रेम विवाह कर लिया। तब से दोनों बहजोई के मौर्य मोहल्ले में किराये पर रह रहे थे।
शनिवार देर रात किसी बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्से में करन ने पहले सपना का गला दबाया और जब वह छूटकर भागी तो उस पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू के वार से सपना का गला लहूलुहान हो गया। किसी तरह उसने खुद को बचाया और दुपट्टे से घाव को दबाकर ई-रिक्शा से मायके इस्लामनगर के लिए निकल पड़ी। सुबह करीब आठ बजे वह कस्बे में पुलिस चौकी के पास खून से लथपथ बेहोश मिल गई। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी तो उसे सीएचसी पहुंचाया गया। हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। फिलहाल उसका इलाज बदायूं मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।
उधर, पत्नी के बचकर निकल जाने और पुलिस तक बात पहुंचने के डर से करन ने कमरे में फांसी लगा ली। सुबह जब पड़ोसियों ने कमरे का दरवाजा नहीं खुला देखा तो झांककर देखा। भीतर उसका शव फंदे से लटका था। सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
करन की मां ने बेटे की मौत को आत्महत्या मानने से इंकार कर दिया है। उनका कहना है कि करन की हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि मौके पर उनके बच्चों ने दो लोगों को छत से कूदकर भागते देखा। उनका आरोप है कि सपना पहले 11 साल तक एक और युवक के साथ रही और उसी युवक ने करन को धमकी दी थी। इस्लामनगर इंस्पेक्टर नरेश पाल सिंह ने बताया कि घायल युवती सपना को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पति करन ने बहजोई स्थित मकान में फांसी लगाकर जान दी है। फिलहाल मामला बहजोई पुलिस जांच में है।