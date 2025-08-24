पहले गला दबाया, फिर चाकू से किया वार… बच निकली पत्नी तो पति ने डर की वजह से लगाई फांसी, जाने पूरा मामला

करन की मां ने बेटे की मौत को आत्महत्या मानने से इंकार कर दिया है। उनका कहना है कि करन की हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि मौके पर उनके बच्चों ने दो लोगों को छत से कूदकर भागते देखा। उनका आरोप है कि सपना पहले 11 साल तक एक और युवक के साथ रही और उसी युवक ने करन को धमकी दी थी। इस्लामनगर इंस्पेक्टर नरेश पाल सिंह ने बताया कि घायल युवती सपना को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पति करन ने बहजोई स्थित मकान में फांसी लगाकर जान दी है। फिलहाल मामला बहजोई पुलिस जांच में है।