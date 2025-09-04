पीलीभीत में बाढ़ का कहर: मासूम की डूबकर मौत, युवक लापता – डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण

पीलीभीत। देवहा और शारदा नदियों की बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। शहर से लेकर गांव तक पानी भरा है। इसी बाढ़ में दो लोगों की जिंदगी लील गई। कलीनगर क्षेत्र के ग्राम दयालपुर में नौ साल के बच्चे की डूबकर मौत हो गई, जबकि दियोरिया कोतवाली क्षेत्र के गांव जगतपुर (रामनगर) का युवक तेज धारा में बह गया। उसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है।
ग्राम दयालपुर निवासी नौ वर्षीय प्रिंस पुत्र हंसराम गुरुवार को गांव के बाहर पुलिया के पास खेल रहा था। पुलिया से बाढ़ का पानी तेजी से बह रहा था। खेलते समय प्रिंस का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया। तेज धारा में बहकर वह गहराई में डूब गया। परिजनों व ग्रामीणों ने काफी तलाश की और बाद में शव बरामद कर लिया। हादसे से परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
वहीं, दियोरिया कोतवाली क्षेत्र के गांव जगतपुर निवासी संजीव पुत्र भगवानदास भैंस नहलाने माला नदी पर गया था। अचानक तेज बहाव में वह पानी में बह गया। ग्रामीणों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। सूचना पर पुलिस पहुंची और गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश कराई जा रही है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
बाढ़ के हालात पर नजर रखने के लिए डीएम ज्ञानेंद्र सिंह, एसपी अभिषेक यादव और एडीएम वित्त एवं राजस्व ऋतु पूनिया पीएसी के वाहन से बीसलपुर तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर हालात का जायजा लिया और राहत सामग्री वितरण की जानकारी ली। अफसरों ने भरोसा दिलाया कि प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी।