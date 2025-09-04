पीलीभीत में बाढ़ का कहर: मासूम की डूबकर मौत, युवक लापता – डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण

ग्राम दयालपुर निवासी नौ वर्षीय प्रिंस पुत्र हंसराम गुरुवार को गांव के बाहर पुलिया के पास खेल रहा था। पुलिया से बाढ़ का पानी तेजी से बह रहा था। खेलते समय प्रिंस का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया। तेज धारा में बहकर वह गहराई में डूब गया। परिजनों व ग्रामीणों ने काफी तलाश की और बाद में शव बरामद कर लिया। हादसे से परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।