दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई पर फोकस, मूकबधिर विद्यालय पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री, बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं, दिए ये निर्देश

बरेली। बदायूं रोड स्थित पटेल विहार के नवनिर्मित मानसिक मंदित आश्रय गृह स्कूल और मूकबधिर विद्यालय का बुधवार को निरीक्षण करने पहुंचे पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन मंत्री नरेंद्र कश्यप बच्चों की कॉपियां और किताबें देखकर भड़क गए। उन्होंने पाया कि दो महीने बीतने के बावजूद बच्चों के सिलेबस में प्रगति नहीं हुई है। इस पर उन्होंने शिक्षकों को सख्त चेतावनी दी और कहा कि दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।