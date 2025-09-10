दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई पर फोकस, मूकबधिर विद्यालय पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री, बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं, दिए ये निर्देश

बरेली। बदायूं रोड स्थित पटेल विहार के नवनिर्मित मानसिक मंदित आश्रय गृह स्कूल और मूकबधिर विद्यालय का बुधवार को निरीक्षण करने पहुंचे पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन मंत्री नरेंद्र कश्यप बच्चों की कॉपियां और किताबें देखकर भड़क गए। उन्होंने पाया कि दो महीने बीतने के बावजूद बच्चों के सिलेबस में प्रगति नहीं हुई है। इस पर उन्होंने शिक्षकों को सख्त चेतावनी दी और कहा कि दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने भोजन की गुणवत्ता भी परखी। हालांकि भोजन सही मिला लेकिन बच्चों की पढ़ाई और सिलेबस को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। मंत्री ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई के जरिए सशक्त बनाया जाए, ऐसे में शिक्षकों और अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी।
सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता के दौरान मंत्री कश्यप ने कहा कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन की ऐतिहासिक जीत से देशभर के पिछड़ा वर्ग समाज का गौरव बढ़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया कि ओबीसी वर्ग से उपराष्ट्रपति चुनकर उन्होंने पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है।
मूकबधिर विद्यालय के निरीक्षण के दौरान मंत्री को बताया गया कि यहां 24 बच्चों का पंजीकरण है और सभी बच्चे स्कूल में मौजूद थे। क्लास टीचर और विशेष शिक्षक भी मौजूद थे। मंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि बच्चों की शिक्षा और विकास को प्राथमिकता दी जाए और स्कूलों का संचालन बेहतर ढंग से हो।