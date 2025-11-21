शाहजहांपुर केस के बाद रेंज में डीआईजी का हाई अलर्ट, एंबुलेंस रोकेंगे तो सीधे भरना होगा 10 हजार का जुर्माना, चालक बनाएंगे वीडियो

डीआईजी के आदेश के अनुसार अब एंबुलेंस चालक भीड़भाड़ वाले चौराहों, जाम या सड़क पर मार्ग अवरुद्ध करने वाले वाहनों की वीडियो और फोटो बनाकर ट्रैफिक पुलिस को भेज सकते हैं। इन वीडियो या फोटो के आधार पर भी दोषी वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। चालक स्वयं निकलने की जल्दी में रहते हैं और एंबुलेंस के ब्लू लाइट और सायरन को भी नजरअंदाज कर देते हैं। कई एंबुलेंस मरीजों को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाने के दौरान जाम में फंसकर दम तोड़ चुकी हैं। यह अभियान अब ऐसी घटनाओं पर नकेल कसने की तैयारी है।