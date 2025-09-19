वोट चोरी पर भड़के पूर्व शिक्षा मंत्री, बोले– यह लोकतंत्र की हत्या है, साजिश के तहत राहुल गांधी को बनाया जा रहा है निशाना

उन्होंने राहुल गांधी को निशाना बनाने की साजिश का भी आरोप लगाया और कहा कि देश में नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है, जहां युवाओं ने बदलाव का बिगुल बजाया था। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि कांग्रेस आने वाले दिनों में हर जिले में जनसभाएं और जागरूकता अभियान चलाएगी। देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए युवाओं को आगे आना होगा। अब सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि मैदान में उतरकर अधिकारों के लिए लड़ने का वक्त है।