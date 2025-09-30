मुख्यमंत्री योगी की फोटो से छेड़छाड़, अलग-अलग थानों में दर्ज हुए चार मुकदमे, एक आरोपी गिरफ्तार, जाने मामला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
पीलीभीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला गरमाने लगा है। पुलिस-प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिले के अलग-अलग थानों में चार मुकदमे दर्ज किए हैं। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है।
सबसे पहला मुकदमा सुनगढ़ी थाने में दर्ज हुआ। गांव रूपपुर कमालू निवासी कमलेश कुमार ने नाजिम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई कि उसने मुख्यमंत्री की फोटो से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली। इसी तरह शहर कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला शेर मोहम्मद निवासी ऋषिकांत कनौजिया की तहरीर पर मुजम्मिल खान नामक इंस्टाग्राम अकाउंट धारक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
जहानाबाद थाने में उप निरीक्षक राकेश कुमार गौतम ने ग्राम शाही निवासी मोहम्मद वारिश पर आरोप लगाया कि उसने मुख्यमंत्री की फोटो से छेड़छाड़ कर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जिससे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। वहीं पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में नगर चौकी इंचार्ज की ओर से मोहल्ला रजागंज देहात निवासी जमालुद्दीन के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की रिपोर्ट दर्ज की गई।
उधर, बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव परेई निवासी आमिर अंसारी ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री के नाम व फोटो पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। भाजपा के ब्लॉक महामंत्री वीरेंद्र शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने आमिर को गिरफ्तार कर लिया और पोस्ट हटवा दी।
मंगलवार को लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री की फोटो से छेड़छाड़ का मुद्दा जोर-शोर से उठा। डीएम ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और कठोर कार्रवाई होगी। इस दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व ऋतु पूनिया, सीडीओ राजेंद्र कुमार श्रीवास समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
