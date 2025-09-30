मुख्यमंत्री योगी की फोटो से छेड़छाड़, अलग-अलग थानों में दर्ज हुए चार मुकदमे, एक आरोपी गिरफ्तार, जाने मामला

जहानाबाद थाने में उप निरीक्षक राकेश कुमार गौतम ने ग्राम शाही निवासी मोहम्मद वारिश पर आरोप लगाया कि उसने मुख्यमंत्री की फोटो से छेड़छाड़ कर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जिससे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। वहीं पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में नगर चौकी इंचार्ज की ओर से मोहल्ला रजागंज देहात निवासी जमालुद्दीन के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की रिपोर्ट दर्ज की गई।