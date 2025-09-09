महिला से जालसाजी, जमीन बेचने के नाम पर 26 लाख हड़पे, दंपति और बेटे पर समेत 6 पर एफआईआर, जाने मामला

बरेली। जमीन खरीदने के नाम पर एक महिला से लाखों रुपये हड़प लिए गए। पीड़िता का आरोप है कि सौदा पक्का होने के बाद भी न तो जमीन का कब्जा मिला और न ही रुपये वापस किए गए। विरोध करने पर आरोपी पक्ष ने उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने एक ही परिवार के 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
कोतवाली क्षेत्र के अशोक नगर मढ़ीनाथ की रहने वाली रीता कुमारी मिश्रा ने बताया कि उन्होंने ग्राम सराय तल्फी ऐतमाली की जमीन को 72 लाख 60 हजार रुपये में खरीदने का सौदा बदायूं जिले की प्रियंका यादव पत्नी दीपक यादव से किया था। इसके बदले में उन्होंने करीब 26 लाख रुपये आरोपियों को अलग-अलग तारीखों में ऑनलाइन और नकद दे दिए।
पीड़िता के मुताबिक 5 फरवरी 2024 को इकरारनामा और रजिस्ट्री भी हुई थी, लेकिन जब जमीन पर कब्जा लेने की बात आई तो प्रियंका यादव और उसके पति दीपक यादव ने फोटो खिंचवाने और कब्जा देने से साफ इनकार कर दिया। मौके पर जाकर जांच करने पर पता चला कि जमीन विवादित है और उस पर किसी और का कब्जा है। पीड़िता ने जब रुपये वापस मांगे तोर प्रियंका यादव, उसका पति दीपक यादव, बेटा सचिन यादव, गवाह राहुल यादव और अन्य परिजनों ने मिलकर धमकी दी कि न तो जमीन का बैनामा होगा और न ही रुपये लौटाए जाएंगे।
पीड़िता ने बताया कि जब उन्होंने दोबारा पैसे मांगे तो उल्टा धमकी दी कि अगर पैसे मांगे तो जान से हाथ धो बैठोगी। पीड़िता का आरोप है कि प्रियंका यादव और उसका परिवार पहले भी इसी तरह लोगों से जमीन के नाम पर धोखाधड़ी कर चुका है और इनके खिलाफ बदायूं में कई मुकदमे दर्ज हैं। पीड़िता ने कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाल अमित पांडे का कहना है कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, मामले की जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।