महिला से जालसाजी, जमीन बेचने के नाम पर 26 लाख हड़पे, दंपति और बेटे पर समेत 6 पर एफआईआर, जाने मामला

पीड़िता ने बताया कि जब उन्होंने दोबारा पैसे मांगे तो उल्टा धमकी दी कि अगर पैसे मांगे तो जान से हाथ धो बैठोगी। पीड़िता का आरोप है कि प्रियंका यादव और उसका परिवार पहले भी इसी तरह लोगों से जमीन के नाम पर धोखाधड़ी कर चुका है और इनके खिलाफ बदायूं में कई मुकदमे दर्ज हैं। पीड़िता ने कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाल अमित पांडे का कहना है कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, मामले की जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।