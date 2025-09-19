शुक्रवार को बिजली कटौती से हाहाकार, 15 हजार घरों में छाया रहेगा अंधेरा, बिजली विभाग ने किया शटडाउन का ऐलान, जाने कब आयेगी…

बरेली। दिवाली से पहले बेहतर बिजली आपूर्ति का दावा कर रहा विभाग आज 15 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं को मुसीबत में डालने वाला है। अनुरक्षण माह के तहत शुक्रवार को शहर के पांच बड़े सबस्टेशनों पर मरम्मत और ट्रांसफार्मर टेस्टिंग का काम होगा। नतीजतन सुबह से शाम तक कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी।
अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह ने बताया कि परसाखेड़ा सबस्टेशन पर ट्रांसफार्मर और 33 केवी लाइन की टेस्टिंग होगी। इसके चलते जीटीआई, इंडस्ट्रियल-2, कैफर, नदोसी, अम्रपाली, छोटी स्टेट फीडर सहित कई मोहल्लों में सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बिजली सप्लाई ठप रहेगी।
इसी तरह दुर्गानगर सबस्टेशन से जुड़े संजयनगर बाईपास, जोगी नवादा, वनखंडीनाथ समेत तमाम इलाकों में भी चार घंटे का शटडाउन रहेगा।
33/11 केवी कोहाड़ापीर सबस्टेशन के चाहबाई फीडर पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक शटडाउन रहेगा। इससे चाहबाई, स्वरूप नगर, जकाती मोहल्ला, बजरिया, पटवा गली, पूरनमाल बजरिया की बिजली बाधित रहेगी।
महानगर पार्ट-1 व 2 और शहीद भगत सिंह फीडर पर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मरम्मत का काम चलेगा। जोगी नवादा फीडर से जुड़े शाहनूरी मस्जिद और हरि मजार इलाके भी प्रभावित रहेंगे।
गर्मी कम होने के बावजूद शहर में ट्रांसफार्मर फुंकने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। 1 से 16 सितंबर के बीच 22 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।
मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने 11 केवी और एलटी लाइन के अधिशासी अभियंता नितिन सिंह को कड़ी फटकार लगाई है और सुधार के निर्देश दिए हैं। पावर कारपोरेशन चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि लापरवाही बरतने वाले एसडीओ और जेई पर सख्त कार्रवाई होगी।
हरुनगला सबस्टेशन के लक्ष्य फीडर पर गुरुवार को 12 से 4 बजे तक सप्लाई बंद रही। इसी दौरान कालीबाड़ी मंदिर के पास पोल में करंट उतरने की शिकायत पर टीम को मौके पर दौड़ना पड़ा। इसके अलावा सीबीगंज और जगतपुर में भी शटडाउन से उपभोक्ता परेशान रहे। मिशन व कुतुबखाना सबस्टेशन पर ट्रिपिंग और लोकल फॉल्ट ने जनता की दिक्कतें और बढ़ा दीं।