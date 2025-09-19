शुक्रवार को बिजली कटौती से हाहाकार, 15 हजार घरों में छाया रहेगा अंधेरा, बिजली विभाग ने किया शटडाउन का ऐलान, जाने कब आयेगी…

गर्मी कम होने के बावजूद शहर में ट्रांसफार्मर फुंकने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। 1 से 16 सितंबर के बीच 22 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने 11 केवी और एलटी लाइन के अधिशासी अभियंता नितिन सिंह को कड़ी फटकार लगाई है और सुधार के निर्देश दिए हैं। पावर कारपोरेशन चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि लापरवाही बरतने वाले एसडीओ और जेई पर सख्त कार्रवाई होगी।