दोस्त बना जान का दुश्मन… चाय में नशा देकर हत्या की कोशिश, गले पर छुरी से किया वार, फिर लगाए करंट के झटके

बरेली। शाही कस्बा के मोहल्ला मोती नगर में मंगलवार रात एक सनसनीखेज हमला हुआ, जिसने मोहल्ले में डर फैला दिया। स्थानीय निवासी गुलाम नबी पर उनके ही परिचित इफरात हुसैन उर्फ बाबू खां ने जानलेवा हमला किया।
जानकारी के अनुसार, बाबू खां ने गुलाम नबी को चाय पिलाई, जिसमें संभवत: नशीला पदार्थ मिला था। गहरी नींद में सोते गुलाम नबी अचानक दर्द और करंट का एहसास होने पर चीख पड़े। आरोप है कि बाबू खां ने उन्हें बिजली के तारों से करंट लगाया और जब उन्होंने बचने की कोशिश की तो छुरी से उनके गले पर हमला कर दिया।
चीख-पुकार सुनकर गुलाम नबी की पत्नी शबाना और पुत्र आजम कमरे में पहुंचे। इस दौरान आरोपी बाबू खां छुरी लेकर मौके से फरार हो गया। परिजनों ने आसपास के लोगों की मदद से घायल गुलाम नबी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
घायल गुलाम नबी ने बताया हम उसे दोस्त समझकर घर में रहने की जगह दे रहे थे। उसने मेरे जीवन पर हाथ डाल दिया। हम समझ नहीं पा रहे कि उसने हमला क्यों किया। गुलाम नबी की पत्नी ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
