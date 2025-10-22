दोस्त बना जान का दुश्मन… चाय में नशा देकर हत्या की कोशिश, गले पर छुरी से किया वार, फिर लगाए करंट के झटके

जानकारी के अनुसार, बाबू खां ने गुलाम नबी को चाय पिलाई, जिसमें संभवत: नशीला पदार्थ मिला था। गहरी नींद में सोते गुलाम नबी अचानक दर्द और करंट का एहसास होने पर चीख पड़े। आरोप है कि बाबू खां ने उन्हें बिजली के तारों से करंट लगाया और जब उन्होंने बचने की कोशिश की तो छुरी से उनके गले पर हमला कर दिया।