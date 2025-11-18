दोस्त बना ठग… पिपरमिंट ऑयल कारोबार में मुनाफा दिखाकर हड़पे 1 करोड़ रुपये, जाने पूरा मामला

इज्जतनगर थाना क्षेत्र के वीर सावरकर नगर निवासी आदर्श कुमार अग्रवाल के अनुसार करीब एक वर्ष पहले उसने चार बार में कुल एक करोड़ रुपये जय प्रकाश को माल खरीदने के लिए दिए। आरोप है कि जय प्रकाश उसे लगातार यह कहकर भ्रमित करता रहा कि माल राजेन्द्र गोटे वाले और मोहित के रामपुर गार्डन स्थित गोदामों में रखा है, लेकिन न तो कोई माल बेचा गया और न ही एक भी रुपया लौटाया गया। जब पीड़ित ने रुपये वापस मांगने पर दबाव डाला, तो जय प्रकाश टालमटोल करने लगा। पीड़ित ने बताया कि 15 नवंबर की शाम करीब 5:30 बजे जय प्रकाश ने उसे मॉडल टाउन, थाना बारादरी क्षेत्र में मिलने बुलाया। पीड़ित वहां पहुंचा तो जय प्रकाश तीन अज्ञात साथियों के साथ पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए उस पर टूट पड़ा।