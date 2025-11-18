Patrika LogoSwitch to English

दोस्त बना ठग… पिपरमिंट ऑयल कारोबार में मुनाफा दिखाकर हड़पे 1 करोड़ रुपये, जाने पूरा मामला

पिपरमिंट के कारोबार में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक युवक ने अपने ही दोस्त से 1 करोड़ रुपये हड़प लिए। काफी समय तक रकम वापस करने में टालमटोल करने लगा। पीड़ित ने विरोध किया तो आरोपी ने मारपीट की। अब पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ बारादरी थाने में तहरीर दी।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 18, 2025

पीड़ित घायल आदर्श कुमार अग्रवाल

बरेली। पिपरमिंट के कारोबार में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक युवक ने अपने ही दोस्त से 1 करोड़ रुपये हड़प लिए। काफी समय तक रकम वापस करने में टालमटोल करने लगा। पीड़ित ने विरोध किया तो आरोपी ने मारपीट की। अब पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ बारादरी थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित ने बताया कि जय प्रकाश गंगवार से उसकी पहचान करीब पांच साल पुरानी है। जय प्रकाश पिपरमिंट तेल का कारोबार करता है और कम कीमत पर माल खरीदकर भाव बढ़ने पर बेच देता है। शुरुआत में मुनाफा मिलने के कारण पीड़ित का भरोसा बढ़ गया और वह अपने परिचित शिव कुमार अग्रवाल से रुपये लेकर भी जय प्रकाश को देने लगा।

इज्जतनगर थाना क्षेत्र के वीर सावरकर नगर निवासी आदर्श कुमार अग्रवाल के अनुसार करीब एक वर्ष पहले उसने चार बार में कुल एक करोड़ रुपये जय प्रकाश को माल खरीदने के लिए दिए। आरोप है कि जय प्रकाश उसे लगातार यह कहकर भ्रमित करता रहा कि माल राजेन्द्र गोटे वाले और मोहित के रामपुर गार्डन स्थित गोदामों में रखा है, लेकिन न तो कोई माल बेचा गया और न ही एक भी रुपया लौटाया गया। जब पीड़ित ने रुपये वापस मांगने पर दबाव डाला, तो जय प्रकाश टालमटोल करने लगा। पीड़ित ने बताया कि 15 नवंबर की शाम करीब 5:30 बजे जय प्रकाश ने उसे मॉडल टाउन, थाना बारादरी क्षेत्र में मिलने बुलाया। पीड़ित वहां पहुंचा तो जय प्रकाश तीन अज्ञात साथियों के साथ पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए उस पर टूट पड़ा।

तहरीर के मुताबिक, आरोपितों ने धारदार चाकू और कांटे से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। किसी तरह जान बचाकर भागने पर आसपास के लोग दौड़े। इसी दौरान जय प्रकाश ने धमकी दी आज तो बच गया, अगर रुपये मांगे तो जान से जाएगा। तीन दिन में 50 लाख लेकर आना। पीड़ित का कहना है कि एक करोड़ रुपये हड़पने के बाद अब आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। लोगों के जुटने पर हमलावर फरार हो गए। बारादरी पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Updated on:

18 Nov 2025 08:50 pm

Published on:

18 Nov 2025 07:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / दोस्त बना ठग… पिपरमिंट ऑयल कारोबार में मुनाफा दिखाकर हड़पे 1 करोड़ रुपये, जाने पूरा मामला

