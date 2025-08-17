17 अगस्त से 9 सितंबर तक रेलवे चलाएगा परीक्षा स्पेशल, बरेली से चंडीगढ़ का सफर अब सिर्फ साढ़े सात घंटे में

बरेली। रेलवे ने छात्रों और यात्रियों के लिए बड़ी राहत दी है। आरआरबी परीक्षा (RRB Exam 2025) को देखते हुए उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल 17 अगस्त से 9 सितंबर तक परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। साथ ही, जल्द ही बरेली के इज्जतनगर से चंडीगढ़ तक वंदे भारत ट्रेन भी दौड़ेगी, जो 503 किमी का सफर मात्र 7.5 घंटे में पूरा करेगी।