17 अगस्त से 9 सितंबर तक रेलवे चलाएगा परीक्षा स्पेशल, बरेली से चंडीगढ़ का सफर अब सिर्फ साढ़े सात घंटे में

बरेली। रेलवे ने छात्रों और यात्रियों के लिए बड़ी राहत दी है। आरआरबी परीक्षा (RRB Exam 2025) को देखते हुए उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल 17 अगस्त से 9 सितंबर तक परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। साथ ही, जल्द ही बरेली के इज्जतनगर से चंडीगढ़ तक वंदे भारत ट्रेन भी दौड़ेगी, जो 503 किमी का सफर मात्र 7.5 घंटे में पूरा करेगी।
04321 बरेली-देहरादून : शाम 5:00 बजे बरेली जंक्शन से प्रस्थान, सुबह 5:05 बजे देहरादून पहुंचेगी।
04322 देहरादून-बरेली : शाम 7:00 बजे देहरादून से चलेगी, सुबह 7:15 बजे बरेली पहुंचेगी।
04324 मुरादाबाद-बरेली : शाम 5:45 बजे मुरादाबाद से, रात 11:00 बजे बरेली पहुंचेगी।
04323 बरेली-मुरादाबाद : सुबह 5:30 बजे बरेली से, 11:30 बजे मुरादाबाद पहुंचेगी।
बरेली-अलीगढ़ पैसेंजर (2 जनरल कोच)
ऋषिकेश-चंदौसी पैसेंजर (3 जनरल कोच)
18 से 20 अगस्त तक उर्स मेला होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कई ट्रेनों का टाइम टेबल बदला है और कुछ का विशेष ठहराव भी किया है।
13308 गंगा सतलुज, 12356 जम्मू-पटना, 12470 कानपुर सेंट्रल सुपरफास्ट, 15212 जननायक, 15904 दुर्गियाना एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।
दानापुर जन साधारण एक्सप्रेस (13258-13257) का बरेली जंक्शन पर विशेष ठहराव होगा।
04301 उर्स स्पेशल बरेली-सहारनपुर : शाम 4:45 बजे बरेली से चलेगी और रात 11:00 बजे सहारनपुर पहुंचेगी।
पूर्वोत्तर रेलवे जल्द ही इज्जतनगर को बड़ी सौगात देने वाला है।
503 किलोमीटर का सफर महज 7 घंटे 30 मिनट में।
सुबह 6:30 बजे इज्जतनगर से प्रस्थान, दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी।
वापसी में दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ से रवाना होकर रात 10:30 बजे इज्जतनगर पहुंचेगी।
ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी।
रेलवे ने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेज दी है और जल्द ही संचालन की तारीख घोषित की जाएगी।