भारत से दुनिया तक… आला हजरत ने बताया किबला दिशा का फार्मूला, शहर-दर-शहर दर्ज है काबा शरीफ की दिशा

बरेली। इस्लामी दुनिया के महान आलिम और फाजिले-बरेलवी इमाम अहमद रजा खां ‘आला हजरत’ का इल्मी योगदान सिर्फ मजहबी मसलों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने विज्ञान, गणित और खगोलशास्त्र में भी ऐसी मिसालें छोड़ीं, जिन्हें आज भी विद्वान सलाम करते हैं। सन 1906 में आला हजरत ने 280 पन्नों की अनूठी किताब लिखी, जिसमें काबा शरीफ की दिशा (किबला) निकालने का ऐसा फार्मूला दर्ज है, जो उस दौर के मुसलमानों के लिए बड़ी रहनुमाई साबित हुआ।