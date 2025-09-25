गंगापुर में बंद कमरे में चल रहा था सट्टा, पुलिस ने छापा मारकर 8 को पकड़ा, सरगना चंदलाल बेटों संग फरार

बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र के गंगापुर की तंग गलियों में पुलिस ने छापा मारकर सट्टे के अड्डे का पर्दाफाश किया। किराए के मकान में चल रहे जुए-सट्टे से पुलिस ने आठ लोगों को दबोच लिया। वहीं, सरगना चंदलाल अपने दोनों बेटों दीपू और मोहित समेत साथी शिवा के साथ फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 90 हजार रुपये नकदी, पर्चियां, पेन और पैमाने बरामद किए हैं।
गिरफ्तार किए गए लोगों में गंगापुर का शशि, नवाब मियां, कोहाड़ापीर का यासीन, किशोर साहू, कटरा चांद खां का सुभाष, बानखाना का बाबू, सिद्धात और खुर्शीद शामिल हैं। सभी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। गंगापुर में सट्टे का खेल पहले माफिया तन्नू के कब्जे में था। एसएसपी अनुराग आर्य के सख्त एक्शन के बाद तन्नू का साम्राज्य ध्वस्त हो गया। इसके बाद चंदलाल ने मोर्चा संभाल लिया और बंद कमरे से बड़े पैमाने पर सट्टे का धंधा शुरू कर दिया।
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सट्टा शुरू होने से पहले हर गली में चंदलाल के लोग “फील्डर” बनकर खड़े रहते थे। पुलिस आते ही वे अंदर खबर दे देते। दबिश के दौरान भी ऐसा ही हुआ और चंदलाल बेटों संग पिछली गली से निकल भागा। थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि फरार चारों आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।