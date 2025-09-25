गंगापुर में बंद कमरे में चल रहा था सट्टा, पुलिस ने छापा मारकर 8 को पकड़ा, सरगना चंदलाल बेटों संग फरार

गिरफ्तार किए गए लोगों में गंगापुर का शशि, नवाब मियां, कोहाड़ापीर का यासीन, किशोर साहू, कटरा चांद खां का सुभाष, बानखाना का बाबू, सिद्धात और खुर्शीद शामिल हैं। सभी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। गंगापुर में सट्टे का खेल पहले माफिया तन्नू के कब्जे में था। एसएसपी अनुराग आर्य के सख्त एक्शन के बाद तन्नू का साम्राज्य ध्वस्त हो गया। इसके बाद चंदलाल ने मोर्चा संभाल लिया और बंद कमरे से बड़े पैमाने पर सट्टे का धंधा शुरू कर दिया।