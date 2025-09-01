गणपति विसर्जन कल, रामगंगा घाटों पर उमड़ेगी भीड़, ट्रैफिक पुलिस ने बदले रूट—भारी वाहन बैन, जानें किन रूटों पर मिलेगी राहत

बरेली। गणेश चतुर्थी को रामगंगा तट पर होने वाले गणपति विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ और शोभायात्राओं को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शहर का रूट मैप बदल दिया है। मंगलवार सुबह चार बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक भारी वाहनों का शहर में प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। रोडवेज बसें भी पुराने बस अड्डे से नहीं चलेंगी, बल्कि सभी बसें सैटेलाइट बस स्टैंड से ही संचालित होंगी।
एसपी ट्रैफिक मोहम्म्द अकमल खान ने बताया कि दिल्ली, रामपुर, नैनीताल और पीलीभीत की ओर से आने वाले भारी वाहन झुमका तिराहा, परसाखेड़ा, विलवा और इनवर्टिस तिराहे से ही डायवर्ट कर दिए जाएंगे। वहीं लखनऊ जाने वाले ट्रक बड़े बाईपास और फरीदपुर होकर निकलेंगे। इसके अलावा बदायूं जाने वाले वाहन फतेहगंजपूर्वी, दातागंज और देवचरा से भेजे जाएंगे और बदायूं की ओर से आने वाले वाहन देवचरा से ही डायवर्ट होकर लखनऊ, दिल्ली और पीलीभीत की तरफ भेजे जाएंगे।
बसों के लिए भी नया रूट बनाया गया है, दिल्ली-रामपुर और नैनीताल रोड की बसें मिनी बाईपास, इज्जतनगर तिराहा, डेलापीर और पीलीभीत बाईपास होते हुए सैटेलाइट बस स्टैंड तक आएंगी। बदायूं से आने वाली बसें देवचरा-दातागंज-फतेहगंजपूर्वी होते हुए सैटेलाइट पहुंचेंगी। वहीं रामगंगा घाटों पर ज्यादा भीड़ होने पर हल्के चारपहिया वाहनों को भी रोक दिया जाएगा। इन्हें बड़े बाईपास और देवचरा से डायवर्ट किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि विसर्जन के दिन बदायूं रोड से बचें और वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें।