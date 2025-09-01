गणपति विसर्जन कल, रामगंगा घाटों पर उमड़ेगी भीड़, ट्रैफिक पुलिस ने बदले रूट—भारी वाहन बैन, जानें किन रूटों पर मिलेगी राहत

बसों के लिए भी नया रूट बनाया गया है, दिल्ली-रामपुर और नैनीताल रोड की बसें मिनी बाईपास, इज्जतनगर तिराहा, डेलापीर और पीलीभीत बाईपास होते हुए सैटेलाइट बस स्टैंड तक आएंगी। बदायूं से आने वाली बसें देवचरा-दातागंज-फतेहगंजपूर्वी होते हुए सैटेलाइट पहुंचेंगी। वहीं रामगंगा घाटों पर ज्यादा भीड़ होने पर हल्के चारपहिया वाहनों को भी रोक दिया जाएगा। इन्हें बड़े बाईपास और देवचरा से डायवर्ट किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि विसर्जन के दिन बदायूं रोड से बचें और वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें।