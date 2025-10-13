एक दिन की थानेदार बनी गौरी, मिशन शक्ति में संभाली बारादरी थाने की कमान, थाने में बैठकर किया मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज, कहा—बनना चाहती हूं आईपीएस अफसर

बरेली। मिशन शक्ति अभियान के तहत सोमवार का दिन बारादरी थाने के लिए खास रहा। विद्या वर्ल्ड स्कूल की 12वीं की छात्रा कुमारी गौरी गुप्ता ने एक दिन के लिए थाना प्रभारी बारादरी की जिम्मेदारी संभाली। कुर्सी पर बैठते ही गौरी ने पुलिस की कार्यप्रणाली को करीब से जाना और एक केस में कार्रवाई भी की।
थाना परिसर पहुंचने पर प्रभारी निरीक्षक धनंजय कुमार पांडेय और महिला सशक्तिकरण टीम ने गौरी का स्वागत बुके, पेन और डायरी भेंटकर किया। इसके बाद उन्होंने बतौर थानेदार कार्यभार संभाला। सबसे पहले उन्होंने किशन कुमार नाम के व्यक्ति की ओर से आई मारपीट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कराया। इसके अलावा चार अन्य प्रार्थना पत्रों को जांच के लिए संबंधित चौकी प्रभारी को सौंपा गया।
दिनभर थानेदार बनी गौरी ने महिला हेल्पडेस्क, साइबर हेल्पडेस्क और अभिलेख कक्ष का भी भ्रमण किया। उन्होंने पुलिस फाइलों, रिकॉर्ड और कार्रवाई की प्रक्रिया को समझा। गौरी ने कहा मैं बचपन से ही आईपीएस बनना चाहती हूं। आज का अनुभव मेरे लिए प्रेरणादायक रहा।
इससे पहले मिशन शक्ति अभियान के तहत विद्या वर्ल्ड स्कूल में पुलिस टीम ने छात्राओं को 1090 महिला पावर लाइन, 112 पुलिस सेवा, 1930 साइबर हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड लाइन, 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं की जानकारी दी।
थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि मिशन शक्ति के जरिए छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें पुलिस कार्यप्रणाली से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि गौरी जैसी बेटियां ही आने वाले समय की सच्ची पुलिस अधिकारी होंगी।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग