एक दिन की थानेदार बनी गौरी, मिशन शक्ति में संभाली बारादरी थाने की कमान, थाने में बैठकर किया मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज, कहा—बनना चाहती हूं आईपीएस अफसर

थाना परिसर पहुंचने पर प्रभारी निरीक्षक धनंजय कुमार पांडेय और महिला सशक्तिकरण टीम ने गौरी का स्वागत बुके, पेन और डायरी भेंटकर किया। इसके बाद उन्होंने बतौर थानेदार कार्यभार संभाला। सबसे पहले उन्होंने किशन कुमार नाम के व्यक्ति की ओर से आई मारपीट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कराया। इसके अलावा चार अन्य प्रार्थना पत्रों को जांच के लिए संबंधित चौकी प्रभारी को सौंपा गया।