लड़कियों का क्रिकेट महाकुंभ: एसआरएमएस ट्रस्ट का पहला टी-20 टूर्नामेंट कल से शुरू, चार दिन होंगे रोमांचक मुकाबले

एसआरएमएस ट्रस्ट के सेक्रेटरी आदित्य मूर्ति ने बताया कि फाइनल मैच 31 अक्टूबर को सुबह 9 बजे खेला जाएगा। फाइनल में विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा, जबकि रनर अप टीम 15,000 रुपये और रनर अप ट्रॉफी की हकदार होगी। टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 5,000 रुपये, और बेस्ट बैट्समैन व बेस्ट बॉलर को 2,500-2,500 रुपये नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। हर मैच में मैन ऑफ द मैच को ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक टूर्नामेंट को एसआरएमएस ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल (https://www.youtube.com/srmstrust

) पर लाइव देख सकते हैं।