Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

लड़कियों का क्रिकेट महाकुंभ: एसआरएमएस ट्रस्ट का पहला टी-20 टूर्नामेंट कल से शुरू, चार दिन होंगे रोमांचक मुकाबले

लड़कियों को खेलों में आगे बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एसआरएमएस ट्रस्ट की ओर से पहली बार आयोजित श्रीराम मूर्ति मेमोरियल टी-20 प्राइज मनी वुमन क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज मंगलवार से हो गया। यह चार दिन तक चलेगा और इसका समापन 31 अक्टूबर को होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 27, 2025

आदित्य मूर्ति (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। लड़कियों को खेलों में आगे बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एसआरएमएस ट्रस्ट की ओर से पहली बार आयोजित श्रीराम मूर्ति मेमोरियल टी-20 प्राइज मनी वुमन क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज मंगलवार से हो गया। यह चार दिन तक चलेगा और इसका समापन 31 अक्टूबर को होगा।

टूर्नामेंट में बरेली, देहरादून, हल्द्वानी और एसआरएमएस क्रिकेट एकेडमी की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहले दिन सुबह 9 बजे एसआरएमएस क्रिकेट एकेडमी और दिल्ली वुमन्स के बीच पहला मुकाबला खेला गया। प्रत्येक दिन दो-दो मैच खेले जाएंगे और सभी टीमें एक-दूसरे से भिड़ेंगी। तीन-तीन मैचों के आधार पर टॉप 2 टीमों को फाइनल में खेलने का मौका मिलेगा।

एसआरएमएस ट्रस्ट के सेक्रेटरी आदित्य मूर्ति ने बताया कि फाइनल मैच 31 अक्टूबर को सुबह 9 बजे खेला जाएगा। फाइनल में विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा, जबकि रनर अप टीम 15,000 रुपये और रनर अप ट्रॉफी की हकदार होगी। टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 5,000 रुपये, और बेस्ट बैट्समैन व बेस्ट बॉलर को 2,500-2,500 रुपये नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। हर मैच में मैन ऑफ द मैच को ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक टूर्नामेंट को एसआरएमएस ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल (https://www.youtube.com/srmstrust
) पर लाइव देख सकते हैं।

28 अक्टूबर को सुबह 9 बजे एसआरएमएस क्रिकेट एकेडमी बनाम दिल्ली वुमन्स और दोपहर 12 बजे देहरादून वुमन्स बनाम हल्द्वानी वुमन्स के बीच होगा। 29 अक्टूबर को सुबह 9 बजे दिल्ली वुमन्स बनाम देहरादून वुमन्स और दोपहर 12 बजे एसआरएमएस क्रिकेट एकेडमी बनाम हल्द्वानी वुमन्स के बीच होगी। वहीं 30 अक्टूबर को सुबह 9 बजे दिल्ली वुमन्स बनाम हल्द्वानी वुमन्स और दोपहर 12 बजे एसआरएमएस क्रिकेट एकेडमी बनाम देहरादून वुमन्स के बीच खेला जाएगा। इसके अलावा 31 अक्टूबर को फाइनल मैच सुबह 9 बजे से होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 03:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / लड़कियों का क्रिकेट महाकुंभ: एसआरएमएस ट्रस्ट का पहला टी-20 टूर्नामेंट कल से शुरू, चार दिन होंगे रोमांचक मुकाबले

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

घर में अकेली बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालात में मौत, कमरे में पड़ा मिला खून, गांव में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे एसपी सिटी

बरेली

कर्ज और सूदखोर की धमकियों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, खंडहर मकान में मिला शव, जाने मामला

बरेली

इंस्टा का 3 महीने का प्यार… सात जन्मों के रिश्ते को मारी ठोकर, ब्वॉयफ्रेंड के साथ हुई फरार, पति ने उठाया यह खौफनाक कदम

बरेली

बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार डीसीएम से टकराई, मां-बेटे की मौके पर मौत, हाईवे पर मची अफरातफरी

बरेली

शादी के 11 साल बाद हो गई मोहब्बत… दो बच्चों को छोड़ प्रेमी संग भागी महिला, वकील पति ने खाया ज़हर, जानिए फिर क्या हुआ

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.