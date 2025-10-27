लड़कियों का क्रिकेट महाकुंभ: एसआरएमएस ट्रस्ट का पहला टी-20 टूर्नामेंट कल से शुरू, चार दिन होंगे रोमांचक मुकाबले

आदित्य मूर्ति (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। लड़कियों को खेलों में आगे बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एसआरएमएस ट्रस्ट की ओर से पहली बार आयोजित श्रीराम मूर्ति मेमोरियल टी-20 प्राइज मनी वुमन क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज मंगलवार से हो गया। यह चार दिन तक चलेगा और इसका समापन 31 अक्टूबर को होगा।
टूर्नामेंट में बरेली, देहरादून, हल्द्वानी और एसआरएमएस क्रिकेट एकेडमी की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहले दिन सुबह 9 बजे एसआरएमएस क्रिकेट एकेडमी और दिल्ली वुमन्स के बीच पहला मुकाबला खेला गया। प्रत्येक दिन दो-दो मैच खेले जाएंगे और सभी टीमें एक-दूसरे से भिड़ेंगी। तीन-तीन मैचों के आधार पर टॉप 2 टीमों को फाइनल में खेलने का मौका मिलेगा।
एसआरएमएस ट्रस्ट के सेक्रेटरी आदित्य मूर्ति ने बताया कि फाइनल मैच 31 अक्टूबर को सुबह 9 बजे खेला जाएगा। फाइनल में विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा, जबकि रनर अप टीम 15,000 रुपये और रनर अप ट्रॉफी की हकदार होगी। टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 5,000 रुपये, और बेस्ट बैट्समैन व बेस्ट बॉलर को 2,500-2,500 रुपये नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। हर मैच में मैन ऑफ द मैच को ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक टूर्नामेंट को एसआरएमएस ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल (https://www.youtube.com/srmstrust
) पर लाइव देख सकते हैं।
28 अक्टूबर को सुबह 9 बजे एसआरएमएस क्रिकेट एकेडमी बनाम दिल्ली वुमन्स और दोपहर 12 बजे देहरादून वुमन्स बनाम हल्द्वानी वुमन्स के बीच होगा। 29 अक्टूबर को सुबह 9 बजे दिल्ली वुमन्स बनाम देहरादून वुमन्स और दोपहर 12 बजे एसआरएमएस क्रिकेट एकेडमी बनाम हल्द्वानी वुमन्स के बीच होगी। वहीं 30 अक्टूबर को सुबह 9 बजे दिल्ली वुमन्स बनाम हल्द्वानी वुमन्स और दोपहर 12 बजे एसआरएमएस क्रिकेट एकेडमी बनाम देहरादून वुमन्स के बीच खेला जाएगा। इसके अलावा 31 अक्टूबर को फाइनल मैच सुबह 9 बजे से होगा।
