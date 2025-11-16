Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

जिंदगी में पैसे को नहीं, प्यार को दें प्राथमिकता… एसआरएमएस रिद्धिमा में मंचित हुआ भावनाओं से भरा पारिवारिक नाटक अलाना

एसआरएमएस रिद्धिमा के प्रेक्षागृह में रविवार शाम नाटक अलाना का मंचन हुआ, जिसने दर्शकों को भावनात्मक यात्रा पर ले जाकर जीवन के वास्तविक मूल्यों का बोध कराया। डॉ. शैलेन्द्र सिंह की मूल कहानी पर आधारित इस नाटक का नाट्य रूपांतरण डॉ. प्रभाकर गुप्ता और अश्वनी कुमार ने किया, जबकि निर्देशन विनायक कुमार श्रीवास्तव का रहा।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 16, 2025

बरेली। एसआरएमएस रिद्धिमा के प्रेक्षागृह में रविवार शाम नाटक अलाना का मंचन हुआ, जिसने दर्शकों को भावनात्मक यात्रा पर ले जाकर जीवन के वास्तविक मूल्यों का बोध कराया। डॉ. शैलेन्द्र सिंह की मूल कहानी पर आधारित इस नाटक का नाट्य रूपांतरण डॉ. प्रभाकर गुप्ता और अश्वनी कुमार ने किया, जबकि निर्देशन विनायक कुमार श्रीवास्तव का रहा।

नाटक का केंद्र पात्र अलाना (हरीम फातिमा) एक महत्वाकांक्षी युवती है, जो लग्जरी लाइफ की चाह में किसी भी हद तक जाने को तैयार होती है। बड़ी नाव, हवाई जहाज और पेरिस की सड़कों का सपना संजोए अलाना अपने अमीर दोस्तों के बावजूद खुद को अधूरा पाती है। इसी बीच उसकी जिंदगी में 65 वर्षीय बेहद संपन्न व्यक्ति भास्कर (गौरव कुमार) का आगमन होता है, जिससे वह धन की चाह में विवाह का प्रस्ताव रख देती है।

भास्कर उम्र और बीमारियों का हवाला देता है, लेकिन अलाना उसकी अनदेखी कर पति के अनुभव और अपने उत्साह से बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना बुनती है। शादी के बाद दोनों का जीवन सामान्य रहता है, तभी अलाना गंभीर बीमारी का शिकार हो जाती है। बोनमैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, लेकिन डोनर नहीं मिलता। अंततः भास्कर का बोनमैरो मैच हो जाता है और वह अपनी जान जोखिम में डालकर अलाना को नया जीवन दे देता है। अलाना बच जाती है, लेकिन भास्कर उसी दौरान गंभीर घावों से गुजर जाता है।

भास्कर की मौत अलाना को भीतर तक तोड़ देती है। उसे एहसास होता है कि उसने प्यार के बजाय धन को प्राथमिकता देकर जीवन की सबसे बड़ी भूल की। प्रायश्चित में वह संन्यास ले लेती है, लेकिन 15 साल बाद भी मन की शांति नहीं मिलती। एक दिन वह गुरु मां (साक्षी गोयल) के पास जाती है, जो उसे सलाह देती हैं कि संन्यास नहीं, कर्म ही जीवन का मार्ग है। गुरु मां की सीख से प्रेरित अलाना अपने पति के अधूरे सपनों को पूरा करने निकल पड़ती है। वह कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है और बिजनेस टाइकून अवार्ड हासिल करती है, जिसे वह भास्कर की तस्वीर के सामने रखकर उन्हें समर्पित कर देती है, यही उसका सच्चा प्रायश्चित बन जाता है।

नाटक में शीन की भूमिका कविता तिवारी, डॉ. कपूर की भूमिका ऋषिता राज तथा सूत्रधार की भूमिका अनमोल मिश्रा ने निभाई। वायलिन पर सूर्यकान्त चौधरी, की-बोर्ड पर अनुग्रह सिंह, साउंड पर हर्ष गौड़ और प्रकाश संचालन जसवंत सिंह ने सम्हाला। कार्यक्रम में एसआरएमएस ट्रस्ट के संस्थापक एवं चेयरमैन देव मूर्ति, आदित्य मूर्ति, आशा मूर्ति, उषा गुप्ता, डॉ. एमएस बुटोला, डॉ. प्रभाकर गुप्ता, डॉ. अनुज कुमार, डॉ. शैलेश सक्सेना, डॉ. आशीष कुमार, डॉ. रीता शर्मा सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Nov 2025 09:35 pm

Published on:

16 Nov 2025 09:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / जिंदगी में पैसे को नहीं, प्यार को दें प्राथमिकता… एसआरएमएस रिद्धिमा में मंचित हुआ भावनाओं से भरा पारिवारिक नाटक अलाना

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोल्डी बराड़ गैंग के हमले के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी की बढ़ी सुरक्षा, मिला शस्त्र लाइसेंस

बरेली

ट्रेनों की लेटलतीफी ने बिगाड़ा यात्रियों का सफर, रेलवे एक्स पर फूटा गुस्सा, छोटे ब्लॉक, बड़ी मुसीबत: बरेली जंक्शन का हुआ ये हाल

बरेली

कन्नोजिया कॉलेज से रामलीला मैदान तक गूंजी एकता की आवाज, सरदार पटेल को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

बरेली

टेंपो लूट कांड: हाफिजगंज पुलिस ने 36 घंटे में पकड़े तीन बदमाश, टेंपो-तमंचा व नकदी बरामद

बरेली

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर उमड़ा जनसैलाब, भव्य शोभायात्रा में गूंजे एक भारत, श्रेष्ठ भारत के नारे

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.