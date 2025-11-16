जिंदगी में पैसे को नहीं, प्यार को दें प्राथमिकता… एसआरएमएस रिद्धिमा में मंचित हुआ भावनाओं से भरा पारिवारिक नाटक अलाना

भास्कर की मौत अलाना को भीतर तक तोड़ देती है। उसे एहसास होता है कि उसने प्यार के बजाय धन को प्राथमिकता देकर जीवन की सबसे बड़ी भूल की। प्रायश्चित में वह संन्यास ले लेती है, लेकिन 15 साल बाद भी मन की शांति नहीं मिलती। एक दिन वह गुरु मां (साक्षी गोयल) के पास जाती है, जो उसे सलाह देती हैं कि संन्यास नहीं, कर्म ही जीवन का मार्ग है। गुरु मां की सीख से प्रेरित अलाना अपने पति के अधूरे सपनों को पूरा करने निकल पड़ती है। वह कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है और बिजनेस टाइकून अवार्ड हासिल करती है, जिसे वह भास्कर की तस्वीर के सामने रखकर उन्हें समर्पित कर देती है, यही उसका सच्चा प्रायश्चित बन जाता है।