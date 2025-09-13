सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड वाला गोल्डी बराड़ गैंग की बरेली में एंट्री, बॉलीवुड स्टार दिशा पाटनी के घर दो दिन गोलियों की बरसात, “संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं”

गुरुवार और शुक्रवार दो दिन हुई इस फायरिंग से पुलिस-प्रशासन में खलबली मच गई है। एसएसपी अनुराग आर्य ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा बढ़ा दी है और घर पर सशस्त्र पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसपी सिटी मानुष पारीक और एसपी क्राइम मनीष चंद्र सोनकर के नेतृत्व में पांच टीमों को जांच सौंपी गई है। इस वारदात को देखते हुए एसटीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसियों की एंट्री भी तय मानी जा रही है, क्योंकि मामले के तार सीधे कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ तक जा रहे हैं।

यह हमला केवल एक फिल्मी स्टार के घर पर गोलियां चलाने की वारदात नहीं, बल्कि गोल्डी बराड़ गैंग का इंटरनेशनल मैसेज है – “हम जहां चाहें, जब चाहें वार कर सकते हैं।”