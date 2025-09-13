Patrika LogoSwitch to English

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड वाला गोल्डी बराड़ गैंग की बरेली में एंट्री, बॉलीवुड स्टार दिशा पाटनी के घर दो दिन गोलियों की बरसात, "संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं"

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के सिविल लाइंस स्थित घर पर लगातार दूसरे दिन फायरिंग ने हड़कंप मचा दिया। शुक्रवार सुबह करीब 3:30 बजे अपाचे बाइक पर आए दो शूटरों ने विदेशी ऑटोमेटिक पिस्टल से नौ राउंड फायरिंग की।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 13, 2025

बरेली। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के सिविल लाइंस स्थित घर पर लगातार दूसरे दिन फायरिंग ने हड़कंप मचा दिया। शुक्रवार सुबह करीब 3:30 बजे अपाचे बाइक पर आए दो शूटरों ने विदेशी ऑटोमेटिक पिस्टल से नौ राउंड फायरिंग की। गोलियां घर की दीवारों और छज्जों में धंसीं, जबकि एक गोली उनके पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी के बेडरूम की खिड़की चीरती हुई अलमारी में जा फंसी।

वारदात के बाद परिवार ने खुद को घर में कैद कर लिया और इलाके में दहशत का माहौल है। बरेली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंटरनेशनल गैंग ने वर्स्ट राउंड फायरिंग करवाकर इसकी जिम्मेदारी ली है।

सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गैंग ने ली जिम्मेदारी “संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं”

हमले के कुछ ही घंटे बाद गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े अपराधी रोहित गोदारा ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर जिम्मेदारी ली। उसने दावा किया कि यह हमला दिशा की बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी द्वारा संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य पर की गई कथित टिप्पणी का बदला है। पोस्ट में साफ चेतावनी दी गई भविष्य में किसी ने संतों या धर्मगुरुओं का अपमान किया तो नतीजे और भी खौफनाक होंगे।” हालांकि बाद में यह पोस्ट हटा दी गई, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो गया।

रेकी के बाद वारदात, सीसीटीवी में कैद शूटर

पुलिस जांच में पता चला कि शूटरों ने पहले से रूट तय कर वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में अपाचे बाइक पर सवार दोनों बदमाश दिखे – सामने वाला हेलमेट लगाए था जबकि पीछे बैठे शूटर ने लगातार गोलियां दागीं। हमले के बाद वे झुमका चौराहे से बड़ा बाईपास की ओर भाग निकले। पुलिस का कहना है कि लगातार तीन-तीन गोलियां चलाना केवल ऑटोमेटिक विदेशी पिस्टल से ही संभव है।

हाई अलर्ट: एसटीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट पर

गुरुवार और शुक्रवार दो दिन हुई इस फायरिंग से पुलिस-प्रशासन में खलबली मच गई है। एसएसपी अनुराग आर्य ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा बढ़ा दी है और घर पर सशस्त्र पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसपी सिटी मानुष पारीक और एसपी क्राइम मनीष चंद्र सोनकर के नेतृत्व में पांच टीमों को जांच सौंपी गई है। इस वारदात को देखते हुए एसटीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसियों की एंट्री भी तय मानी जा रही है, क्योंकि मामले के तार सीधे कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ तक जा रहे हैं।
यह हमला केवल एक फिल्मी स्टार के घर पर गोलियां चलाने की वारदात नहीं, बल्कि गोल्डी बराड़ गैंग का इंटरनेशनल मैसेज है – “हम जहां चाहें, जब चाहें वार कर सकते हैं।”

घटनाक्रम: कब क्या हुआ

गुरुवार तड़के 4:15 बजे – दो बाइक सवार बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर के पास पहली बार फायर किया।

शुक्रवार सुबह 3:30 बजे – दोबारा हमला, अपाचे बाइक पर आए शूटरों ने विदेशी पिस्टल से 9 राउंड फायरिंग की।

4:30 बजे – कोतवाली पुलिस को घटना की सूचना दी गई।

सुबह 7:00 बजे – एसपी सिटी मानुष पारीक मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

11:00 बजे – एसएसपी अनुराग आर्य ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सुरक्षा का आश्वासन दिया।

दोपहर 12:00 बजे – घटना की रिपोर्ट दर्ज, घर पर सशस्त्र पुलिस बल तैनात।

गोल्डी बराड़ गैंग का इतिहास

गोल्डी बराड़ – कनाडा में बैठा कुख्यात गैंगस्टर, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का अहम सदस्य।

भारत में कई बड़े शूटआउट, रंगदारी और हाई-प्रोफाइल हत्याओं में नाम सामने आया।

सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का भी मास्टरमाइंड।

गैंग के लिए राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के शूटर काम करते हैं।

सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर वारदात की जिम्मेदारी लेना इनकी पहचान बन चुकी है।

पाटनी परिवार की प्रोफाइल

जगदीश पाटनी – बरेली के रिटायर्ड डीएसपी (सीओ), जिनका परिवार सिविल लाइंस में रहता है।

खुशबू पाटनी – रिटायर्ड मेजर, सेना में अधिकारी रही हैं, जिनकी कथित टिप्पणी पर गैंग ने हमला बताया है।

दिशा पाटनी – इंटरनेशनल स्तर पर पहचान रखने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री, जो फिल्मों और ग्लोबल ब्रांड्स की वजह से चर्चा में रहती हैं।

Published on:

13 Sept 2025 08:12 am

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड वाला गोल्डी बराड़ गैंग की बरेली में एंट्री, बॉलीवुड स्टार दिशा पाटनी के घर दो दिन गोलियों की बरसात, "संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं"

