सपा छात्रसभा जिलाध्यक्ष और भूमाफिया संजय राणा पर गुंडा एक्ट, जल्द जिला बदर की तैयारी

संजय नगर निवासी संजय राणा कुख्यात भूमाफिया राजीव राणा का भाई है। राजीव राणा पीलीभीत बाईपास गोलीकांड का मुख्य आरोपी था। प्लॉट विवाद में खुलेआम चली गोलियों का वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ था। इस घटना ने पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए थे और तत्कालीन एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान का तबादला भी हुआ था। इस मामले में राजीव और संजय समेत कई लोगों को भूमाफिया घोषित किया गया था।