सपा छात्रसभा जिलाध्यक्ष और भूमाफिया संजय राणा पर गुंडा एक्ट, जल्द जिला बदर की तैयारी

बरेली। जिले में आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बारादरी थाना क्षेत्र के चर्चित सपा छात्रसभा जिलाध्यक्ष अविनाश मिश्रा और कुख्यात भूमाफिया संजय राणा पर गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब दोनों को जिला बदर करने की तैयारी कर रही है।
फरीदपुर के मोहल्ला कानूनगोयान निवासी अविनाश मिश्रा मौजूदा समय में सिविल लाइंस क्षेत्र में रह रहा है। छात्र राजनीति से सक्रिय अविनाश पर मारपीट और रंगदारी जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। उसका भाई समर्थ मिश्रा, जो सपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, कैंट विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हाल ही में कैंट विधानसभा अध्यक्ष रोहित राजपूत की पिटाई कांड में समर्थ और अविनाश दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
संजय नगर निवासी संजय राणा कुख्यात भूमाफिया राजीव राणा का भाई है। राजीव राणा पीलीभीत बाईपास गोलीकांड का मुख्य आरोपी था। प्लॉट विवाद में खुलेआम चली गोलियों का वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ था। इस घटना ने पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए थे और तत्कालीन एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान का तबादला भी हुआ था। इस मामले में राजीव और संजय समेत कई लोगों को भूमाफिया घोषित किया गया था।
थाना प्रभारी बारादरी धनंजय पांडेय ने बताया कि अविनाश मिश्रा और संजय राणा पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। दोनों के खिलाफ कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। जल्द ही इन्हें जिला बदर करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।