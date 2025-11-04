नागरिक सुरक्षा वार्डेन प्रशिक्षण का भव्य शुभारंभ, महिलाओं की भागीदारी की मंत्री ने की सराहना

बरेली। मंगलवार को नागरिक सुरक्षा वार्डेन और क्षमता निर्माण पीएंड सीबी कोष के प्रशिक्षण कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मंत्री नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।
कार्यक्रम में मंत्री ने वार्डेन्स की निस्वार्थ सेवा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वार्डेन्स का काम समाज के लिए एक ऐतिहासिक योगदान है। जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं, तो समाज की सेवा शुरू हो जाती है। परमार्थ से बड़ा कोई कार्य नहीं होता। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी की विशेष सराहना की और कहा कि इसे और बढ़ाया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने देशभर में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया है और इसका शुभारंभ बरेली से किया गया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया और बताया कि अब पूरे प्रदेश के सभी जिलों में सिविल डिफेंस का गठन हो चुका है। सिविल डिफेंस से जुड़े कार्यक्रम समाज पर सकारात्मक असर डाल रहे हैं।
उन्होंने सभी वार्डेन्स को प्रेरित करते हुए कहा कि सकारात्मक सोच के साथ काम करें। नकारात्मक सोच से न केवल व्यक्ति स्वयं हानि पहुंचाता है बल्कि समाज भी पीछे रह जाता है। मंत्री ने जेल व्यवस्था और होमगार्ड के सुधार की भी सराहना की। इससे पहले उपनियंत्रक ने प्रशिक्षण के सात दिन के कार्यक्रम का ब्यौरा पेश किया और बताया कि बरेली प्रदेश का पहला जिला है जिसने पूरी ताकत और पूर्ण संख्या के साथ प्रशिक्षण पूरा किया।
कार्यक्रम में मंत्री को उपनियंत्रक और डिप्टी चीफ वार्डन रंजीत वशिष्ठ ने गणेश जी की प्रतिमा भेंट की। इस अवसर पर माननीय विधायक कैंट संजीव अग्रवाल, उपनियंत्रक राकेश मिश्र, सहायक उपनियंत्रक पंकज कुदेशिया, प्रभागीय वार्डन शिवलेश चन्द्र पाण्डेय, दिनेश यादव, अंजय अग्रवाल, उप प्रभागीय वार्डन कलीम हैदर सैफी, कँवलजीत सिंह, अनिल शर्मा, गीता शर्मा सहित दर्जनों वार्डेन्स मौजूद रहे।
