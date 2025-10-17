बारूद के धंधे में बारूदी बवाल, दुकान फूंक दूंगी, घुसकर की मारपीट, FIR दर्ज

बरेली। दीपावली से पहले अवैध पटाखा कारोबार को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। बुधवार को बारादरी थाना क्षेत्र में दो महिला पटाखा व्यापारियों के बीच जमकर विवाद हुआ। आरोप है कि एक पक्ष ने दुकान में घुसकर मारपीट की और आग लगाने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
डोहरा लालपुर रोड स्थित पटाखा दुकान संचालिका प्रीति पटेल ने बताया कि 8 अक्टूबर को दूसरी पटाखा कारोबारी शालिनी सिंह कार से उनकी दुकान पर पहुंचीं। उनके साथ गुल्लू और गौरव नाम के दो युवक भी थे। जैसे ही उन्होंने दुकान के कर्मचारी प्रशांत को पकड़ने की कोशिश की, प्रीति के पति और ससुर ने विरोध किया।
आरोप है कि शालिनी दुकान में घुस आईं और प्रशांत को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान सभी ने मिलकर धमकी दी — "दुकान में आग लगा देंगे, सब कुछ राख कर देंगे।"
शालिनी सिंह ने कर्मचारी प्रशांत पर 27 हजार रुपये लेकर भागने का आरोप लगाया जबकि प्रीति ने पलटवार करते हुए कहा कि शालिनी की पटाखों की दुकान रामनगर गौटिया के पास बिना लाइसेंस के चल रही है। दोनों पक्षों के बीच पुराने कारोबारी विवाद की भी चर्चा है।
थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि प्रीति पटेल की तहरीर पर शालिनी सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब कारोबारी लाइसेंस और विस्फोटक नियमों की भी जांच कर रही है। क्षेत्र में अवैध पटाखा व्यापार पर नजर रखी जा रही है।
