बारूद के धंधे में बारूदी बवाल, दुकान फूंक दूंगी, घुसकर की मारपीट, FIR दर्ज

डोहरा लालपुर रोड स्थित पटाखा दुकान संचालिका प्रीति पटेल ने बताया कि 8 अक्टूबर को दूसरी पटाखा कारोबारी शालिनी सिंह कार से उनकी दुकान पर पहुंचीं। उनके साथ गुल्लू और गौरव नाम के दो युवक भी थे। जैसे ही उन्होंने दुकान के कर्मचारी प्रशांत को पकड़ने की कोशिश की, प्रीति के पति और ससुर ने विरोध किया।