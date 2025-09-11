Patrika LogoSwitch to English

बरेली

‘हैदरी दल’ का सरगना अकबर अली गिरफ्तार, यूट्यूब-इंस्टाग्राम से फैलाता था उन्माद, जाने पूरा मामला

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और फेक न्यूज के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे ‘हैदरी दल’ के मास्टरमाइंड को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अकबर अली अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनलों के जरिए धार्मिक उन्माद फैलाने और आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने का काम कर रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिससे वह सभी अकाउंट चलाता था।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 11, 2025

मामले का खुलासा करते एसपी सिटी व गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और फेक न्यूज के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे ‘हैदरी दल’ के मास्टरमाइंड को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अकबर अली अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनलों के जरिए धार्मिक उन्माद फैलाने और आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने का काम कर रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिससे वह सभी अकाउंट चलाता था।

एसपी सिटी मानुष पारीक ने गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को काफी समय से ‘हैदरी दल’ के अलग-अलग इंस्टाग्राम अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल के जरिए भड़काऊ और फर्जी खबरें वायरल होने की शिकायतें मिल रही थीं। जांच में सामने आया कि इन अकाउंट्स के जरिए न सिर्फ धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी, बल्कि महिलाओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री भी डाली जा रही थी। साइबर टीम ने इन अकाउंट्स को ट्रैक किया तो लोकेशन मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पास मिली। इसके बाद बरेली पुलिस ने दबिश देकर आरोपी अकबर अली को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी अकबर अली मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का रहने वाला है। फिलहाल मध्यप्रदेश के पांढुर्ना में रहकर अपने पिता की कपड़े की दुकान संभालता था। 4वीं तक पढ़ा है और सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहता था। उसके 35 हजार फॉलोवर वाला इंस्टाग्राम पेज ‘haidaridal_official’ सबसे ज्यादा लोकप्रिय था।

इसके अलावा team_haidaridal, rashtriya_tv और Rashtriya TV Official नाम से यूट्यूब चैनल व व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाता था। फर्जी वीडियो एडिट कर उन्हें न्यूज का रूप देकर वायरल करता था, जिससे लोग भ्रमित हो जाते थे। गिरफ्तारी में निरीक्षक लव सिरोही, उपनिरीक्षक गुरमीत तौमर, कांस्टेबल राजन कुमार और निशांत मलिक की टीम शामिल रही।

Published on:

11 Sept 2025 05:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / ‘हैदरी दल’ का सरगना अकबर अली गिरफ्तार, यूट्यूब-इंस्टाग्राम से फैलाता था उन्माद, जाने पूरा मामला

