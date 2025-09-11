‘हैदरी दल’ का सरगना अकबर अली गिरफ्तार, यूट्यूब-इंस्टाग्राम से फैलाता था उन्माद, जाने पूरा मामला

एसपी सिटी मानुष पारीक ने गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को काफी समय से ‘हैदरी दल’ के अलग-अलग इंस्टाग्राम अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल के जरिए भड़काऊ और फर्जी खबरें वायरल होने की शिकायतें मिल रही थीं। जांच में सामने आया कि इन अकाउंट्स के जरिए न सिर्फ धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी, बल्कि महिलाओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री भी डाली जा रही थी। साइबर टीम ने इन अकाउंट्स को ट्रैक किया तो लोकेशन मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पास मिली। इसके बाद बरेली पुलिस ने दबिश देकर आरोपी अकबर अली को गिरफ्तार कर लिया।