28 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी नफरती मौलाना तौकीर, कोर्ट में हुई वर्चुअल पेशी

26 सितंबर को बरेली में भड़के सांप्रदायिक बवाल के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शुरुआती दिनों में उन्हें बरेली जिला जेल भेजा गया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से बाद में फतेहगढ़ जेल ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस अब तक इस केस में कुल 105 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें आईएमसी से जुड़े 10 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं।