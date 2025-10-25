8 साल तक करता रहा शोषण, स्पोर्ट्स बाइक न मिलने पर शादी से मुकरा, प्रेमी के घर के बाहर युवती ने खाया जहर, हालत बिगड़ी

जिला अस्पताल में भर्ती युवती (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। प्यार में धोखा खाने के बाद बारादरी थाना क्षेत्र की एक युवती ने शनिवार को प्रेमी के घर के बाहर जहर खाकर जान देने की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, मोहल्ले के ही एक युवक से युवती के पिछले आठ साल से प्रेम संबंध थे। युवक ने शादी का झांसा देकर लगातार युवती का शारीरिक शोषण किया। इस बीच वह दुबई काम करने चला गया। कुछ दिन पहले ही वह वापस लौटा तो युवती ने शादी की बात कही। लेकिन युवक ने साफ कहा कि शादी तभी करेगा जब दहेज में 10 लाख रुपये और स्पोर्ट्स बाइक मिलेगी।
परिजनों ने जब यह मांग पूरी करने से इनकार किया तो युवक ने शादी से हाथ पीछे खींच लिए। शनिवार को युवती शादी की बात करने प्रेमी के घर पहुंची तो प्रेमी की मां ने उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। इससे आहत होकर युवती ने प्रेमी के दरवाजे के सामने ही जहर खा लिया।
कुछ ही देर में वह सड़क पर तड़पने लगी। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी परिवार को दी। आनन-फानन में परिजन युवती को जिला अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है। पीड़िता के भाई ने बताया कि आरोपी युवक पिछले आठ साल से बहन को शादी का झांसा देकर शोषित करता रहा है। जल्द ही बारादरी थाने में आरोपी और उसके परिवार के खिलाफ तहरीर दी जाएगी।
